Для Чжон-хи финал стал моментом искупления. Ее побег семь лет назад, после ранения начальника, кардинально изменил ее жизнь. Спасение женщины от самоубийства привело к тому, что та, богатая и влиятельная, удочерила девушку. Вернувшись в новом статусе в город, где она когда-то встретила Ён-рё, Чжон-хи пыталась вернуть не только дружбу, но и любовь Чже-пиля. Его окончательный выбор в пользу Ён-рё стал причиной трещины в их отношениях, породив зависть и обиду.