К выходу готовится стильный проект с Эммой Томпсон и Рут Уилсон в главных ролях по роману Мика Геррона, автора «Медленных лошадей». В статье расскажем, когда выйдет первый сезон сериала «По кладбищенской дороге», кто в нем снимается, где проходили съемки и о чем, собственно, будет эта загадочная история, в которой мертвые оказываются живыми, а живые — исчезают без следа.