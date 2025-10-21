Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «По кладбищенской дороге»: дата выхода и интересные факты

Уже сейчас стоит отметить в календаре дату, когда выйдет первый сезон сериала «По кладбищенской дороге». Проект обещает стать атмосферным путешествием по извилистым тропам человеческих страхов и тайн
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала По кладбищенской дороге
Кадр из сериала «По кладбищенской дороге»

К выходу готовится стильный проект с Эммой Томпсон и Рут Уилсон в главных ролях по роману Мика Геррона, автора «Медленных лошадей». В статье расскажем, когда выйдет первый сезон сериала «По кладбищенской дороге», кто в нем снимается, где проходили съемки и о чем, собственно, будет эта загадочная история, в которой мертвые оказываются живыми, а живые — исчезают без следа.

Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «По кладбищенской дороге»

Премьера первого сезона сериала «По кладбищенской дороге» назначена на 29 октября 2025 года. В этот день выйдет первая серия, а новые эпизоды будут появляться еженедельно. Финал сезона зрители увидят 10 декабря 2025 года.

Всего в первом сезоне запланировано восемь эпизодов, и, судя по расписанию, шоу рассчитано на неспешное осеннее погружение в духе английских триллеров, где каждая серия оставляет послевкусие загадки и легкий привкус иронии.

Где проходили съемки 1-го сезона сериала «По кладбищенской дороге»

Съемки проекта начались летом 2024 года и проходили в нескольких живописных уголках Великобритании, где мрачная красота старинных улиц словно создана для детективных историй.

Кадр из сериала По кладбищенской дороге
Кадр из сериала «По кладбищенской дороге»

Бристоль

Основные съемки велись в Бристоле. Город с викторианской архитектурой и атмосферой академического покоя стал идеальной декорацией для Оксфорда — по сюжету, именно там происходит действие сериала.

Бристольский университет

Кампус университета использовался для сцен, связанных с расследованием и тайнами, скрытыми в академической среде.

Графство Сомерсет

Здесь снимались эпизоды в сельской местности — с густыми туманами, пустынными дорогами и кладбищами, которые задали сериалу нужное настроение: тревожное и загадочное.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «По кладбищенской дороге»

Проект представляет выдающийся актерский дуэт, где каждая актриса — сама по себе событие.

Эмма Томпсон и Рут Уилсон в сериале По кладбищенской дороге
Эмма Томпсон и Рут Уилсон в сериале «По кладбищенской дороге»

О чем будет 1-й сезон сериала «По кладбищенской дороге»

Сюжет начинается с взрыва в тихом пригороде Оксфорда, после которого бесследно исчезает девочка. Ее соседка Сара Такер, движимая тревогой и чувством вины, обращается к частной сыщице Зои Бем. Вместе женщины начинают расследование, которое ведет их в лабиринт лжи, где давно умершие оказываются живыми, а живые — исчезают из этого мира слишком быстро.

На первый взгляд — это классический британский детектив, но, как и в других произведениях Мика Геррона, за жанровыми элементами скрывается саркастический взгляд на общество и вопрос о том, где кончается правда и начинается самообман.

Кадр из сериала По кладбищенской дороге
Кадр из сериала «По кладбищенской дороге»

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «По кладбищенской дороге»

Собрали несколько занятных фактов о сериале «По кладбищенской дороге» в ожидании премьеры. 

  • Продюсеры называют сериал «ироничным нуаром» — сочетанием детектива, сатиры и абсурда.

  • Создатели сериала отметили, что стиль Геррона «смешной и язвительный», а проект станет «неотразимым дополнением к “Медленным лошадям”».

  • Для Эммы Томпсон роль Зои Бем — редкий выход в жанр триллера. Актриса известна в первую очередь по ролям в драмах и комедиях («Любовь по вызову», «Круэлла», «Рождество на двоих»), но здесь ей предстоит воплотить образ с внутренними демонами и своеобразным чувством справедливости.

  • Рут Уилсон призналась, что сериал «не только о преступлении, но и о страхе перед прошлым, которое не отпускает».