Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Ревва снялся с 12-летней дочкой в продолжении «Ждуна»

Актер и комик появится в семейной комедии «Ждун 2» про новые приключения героя интернет-мемов
Ждун 2
Ждун 2

Во второй части фильма «Ждун» появится известный актер и комик Александр Ревва. Вместе с ним в «Ждуне 2» снимется и его младшая дочь Амели Ревва.

Зрителей ждет продолжение истории про обаятельного и доброго пришельца по имени Ждун, известного в России по многочисленным интернет-мемам. В первом фильме инопланетянин совершил вынужденную посадку на Земле из-за поломки в космическом корабле. Помог ему мальчик Никита и вся его семья. В продолжении знакомых героев ждут новые приключения.

Кадр из фильма «Ждун 2»
Кадр из фильма «Ждун 2»

Ждун узнает, что Земле грозит опасность: космические злодеи задумали уничтожить все на своем пути. Добрый инопланетянин вернется к Никите, чтобы предупредить его. Друзьям предстоит одолеть врагов в неравной схватке и спасти планету. При этом у Ждуна появится личный соперник — Темный брат.

«Ждуна знают почти все и у большинства он вызывает улыбку и умиление. Поэтому я был рад стать частью истории. И не только я… Моя дочь тоже снялась во второй части “Ждуна”. Так что это настоящая семейная комедия», — поделился Александр Ревва.

Кого именно сыграет актер в фильме — пока неизвестно.

Кадр из фильма «Ждун 2»
Кадр из фильма «Ждун 2»

Режиссер Дмитрий Суворов отмечает, что «Ждун 2» будет масштабнее, смешнее и еще душевнее, чем первый фильм. Но обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, по словам постановщика, останется неизменными.

В фильме вновь участвуют Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Среди новичков проекта — Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Тимофей Кочнев, Елисей Чучилин и Вероника Журавлева.

Премьера фильма «Ждун 2» в кинотеатрах состоится 30 апреля 2026 года.