Во второй части фильма «Ждун» появится известный актер и комик Александр Ревва. Вместе с ним в «Ждуне 2» снимется и его младшая дочь Амели Ревва.
Зрителей ждет продолжение истории про обаятельного и доброго пришельца по имени Ждун, известного в России по многочисленным интернет-мемам. В первом фильме инопланетянин совершил вынужденную посадку на Земле из-за поломки в космическом корабле. Помог ему мальчик Никита и вся его семья. В продолжении знакомых героев ждут новые приключения.
Ждун узнает, что Земле грозит опасность: космические злодеи задумали уничтожить все на своем пути. Добрый инопланетянин вернется к Никите, чтобы предупредить его. Друзьям предстоит одолеть врагов в неравной схватке и спасти планету. При этом у Ждуна появится личный соперник — Темный брат.
«Ждуна знают почти все и у большинства он вызывает улыбку и умиление. Поэтому я был рад стать частью истории. И не только я… Моя дочь тоже снялась во второй части “Ждуна”. Так что это настоящая семейная комедия», — поделился Александр Ревва.
Кого именно сыграет актер в фильме — пока неизвестно.
Режиссер Дмитрий Суворов отмечает, что «Ждун 2» будет масштабнее, смешнее и еще душевнее, чем первый фильм. Но обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, по словам постановщика, останется неизменными.
В фильме вновь участвуют Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Среди новичков проекта — Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Тимофей Кочнев, Елисей Чучилин и Вероника Журавлева.
Премьера фильма «Ждун 2» в кинотеатрах состоится 30 апреля 2026 года.