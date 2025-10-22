Дженнифер Энистон вспомнила, как отец-актер отговаривал ее идти по его стопам

Дженнифер Энистон, дочь покойного актера «Дней нашей жизни» Джона Энистона, недавно рассказала, что, несмотря на долгую карьеру в киноиндустрии, отец активно отговаривал ее идти по его стопам.
«Он говорил мне: “Пожалуйста, не делай этого. Ты просто пострадаешь, если не примешь во внимание мой совет”», — вспомнила звезда «Друзей» в новом эпизоде подкаста Armchair Expert.
Актриса также обсудила популярное сейчас клише nepo baby, которым обычно называют детей известных личностей. Она отметила, что такие люди действительно существуют, и некоторые слухи о том, что им легче всего добиваться, правдивы, однако есть одно важное «но».
«Может быть, ты действительно попал в нужную дверь, только потому что ты чей-то ребенок, но если ты отстой, угадай что? Ты все равно не сможешь продолжать работать и держаться в этой индустрии», — сказала звезда.
Говоря о своем отце, Дженнифер отметила, что он был настоящим трудоголиком и отдавался работе до последнего дня.
«Он был в этом шоу, кажется, вечно. На самом деле, последний эпизод, в котором он снялся, вышел в эфир примерно через неделю после его смерти. Так что он работал до тех пор, пока все не было кончено», — заключила знаменитость.
