Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон вспомнила, как отец-актер отговаривал ее идти по его стопам

Говоря о своем отце, актриса отметила, что он был настоящим трудоголиком
Дженнифер Энистон с отцом Джоном Энистоном
Дженнифер Энистон с отцом Джоном ЭнистономИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон, дочь покойного актера «Дней нашей жизни» Джона Энистона, недавно рассказала, что, несмотря на долгую карьеру в киноиндустрии, отец активно отговаривал ее идти по его стопам.

«Он говорил мне: “Пожалуйста, не делай этого. Ты просто пострадаешь, если не примешь во внимание мой совет”», — вспомнила звезда «Друзей» в новом эпизоде подкаста Armchair Expert.

Актриса также обсудила популярное сейчас клише nepo baby, которым обычно называют детей известных личностей. Она отметила, что такие люди действительно существуют, и некоторые слухи о том, что им легче всего добиваться, правдивы, однако есть одно важное «но».

«Может быть, ты действительно попал в нужную дверь, только потому что ты чей-то ребенок, но если ты отстой, угадай что? Ты все равно не сможешь продолжать работать и держаться в этой индустрии», — сказала звезда.

Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media

Говоря о своем отце, Дженнифер отметила, что он был настоящим трудоголиком и отдавался работе до последнего дня.

«Он был в этом шоу, кажется, вечно. На самом деле, последний эпизод, в котором он снялся, вышел в эфир примерно через неделю после его смерти. Так что он работал до тех пор, пока все не было кончено», — заключила знаменитость.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала, как роль телеведущей повлияла на ее мнение о журналистах.