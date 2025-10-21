Режиссер Хотиненко назвал знакомство с Михалковым судьбоносным поворотом

«Это случайно [произошло], я в армии служил. И вот он (Михалков. — Ред.) приехал в Свердловск. У меня часть была в Свердловске, и обстоятельства так сложились, что он захотел встретиться там с творческой молодежью. Меня, можно сказать, мой товарищ силой [привел на мероприятие]. Тогда не было у меня в мыслях, что я буду в кино работать, хотя кино я знал лучше, чем у меня [студенты] вот сейчас поступают и учатся», — рассказал Хотиненко.