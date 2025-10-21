Режиссер Хотиненко назвал знакомство с Михалковым судьбоносным поворотом

Режиссер Владимир Хотиненко 21 октября заявил «Известиям», что знакомство с режиссером и актером Никитой Михалковым стало судьбоносным поворотом в его жизни.
«Это случайно [произошло], я в армии служил. И вот он (Михалков. — Ред.) приехал в Свердловск. У меня часть была в Свердловске, и обстоятельства так сложились, что он захотел встретиться там с творческой молодежью. Меня, можно сказать, мой товарищ силой [привел на мероприятие]. Тогда не было у меня в мыслях, что я буду в кино работать, хотя кино я знал лучше, чем у меня [студенты] вот сейчас поступают и учатся», — рассказал Хотиненко.
Он отметил, что, несмотря на отсутствие на тот момент желания заниматься кино, Михалков предложил ему заняться режиссурой, что стало для него судьбоносным поворотом. По словам Хотиненко, он пошел в армию, чтобы разобраться с дальнейшей деятельностью после окончания архитектурного университета.
«Я говорю: это судьба. Вот у Михалкова была рука судьбы. Или [его можно назвать] крестный отец, как угодно можно называть это, но он крестный мой вот в этой профессии», — заключил режиссер.
Ранее Николай Бурляев назвал Михалкова «великим кинорежиссером планеты XX—XXI веков».