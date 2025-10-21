Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ее выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после плановой госпитализации, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.