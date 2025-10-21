Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о выписке актрисы из больницы

Артистку выписали из кардиологического отделения больницы
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, ее выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после плановой госпитализации, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца — коронарографию.

«Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: “Мы отремонтировали артерию”», — сообщила РИА Новости дочь актрисы.

Она также поблагодарила врачей городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева, где Федосеева-Шукшина проходила обследование в отделении кардиологии.