Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — удачная, но неоднозначная глава. Шоу держит баланс между жанровыми удовольствиями (жесткий экшен, хитроумные бои с ходячими) и попытками более театральных, иногда пафосных монологов о справедливости и долге. Испанская линия придала сериалу свежую эстетику: тут и спагетти-вестерные мотивы, и локальная драматургия, и яркие второстепенные актеры. В статье рассказываем, чем закончился третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и как сложилась судьба его героев.