Любовь по сценарию: голливудские пары, которых подозревали в пиар-романах

Съемки в одном фильме создали ни один десяток крепких пар. Но бывает и так, что роман — лишь повод подогреть интерес к картине
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Глен Пауэлл и Сидни Суини в фильме Кто угодно, кроме тебя
Глен Пауэлл и Сидни Суини в фильме «Кто угодно, кроме тебя»

В эпоху соцсетей, где каждый кадр способен стать вирусом, а каждый роман — инфоповодом, граница между чувствами и пиаром стремительно стирается. Голливуд с его давней любовью к зрелищам всегда умел устраивать шоу даже за пределами кадра. Но теперь, когда одно фото может охватить миллионы подписчиков, «фейк-романы» превращаются в удобный инструмент саморекламы. Вспоминаем пары, чьи отношения показались аудитории фальшивыми.

Глен Пауэлл и Сидни Суини

Глен Пауэлл и Сидни Суини
Глен Пауэлл и Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Во время промо-кампании фильма «Кто угодно, кроме тебя» вокруг Глена Пауэлла и Сидни Суини появились слухи о романе, которые многие сочли частью PR-стратегии. Актеры охотно позировали вместе на фотосессиях, давали интервью, подчеркивая между собой «химию» — не просто дружескую, а вполне маркетинговую.

Позже Пауэлл признал, что они «немного подыгрывали» слухам ради интереса к фильму, и это действительно помогло его продвижению. Суини тоже говорила, что их публичные появления были согласованы и комфортны для обоих, но это не исключает, что между ними могла быть настоящая симпатия.

Дианна Агрон и Алекс Петтифер

Алекс Петтифер и Дианна Агрон в фильме Я – Четвертый
Алекс Петтифер и Дианна Агрон в фильме «Я – Четвертый»

На съемках фильма «Я — Четвертый» в 2011 году зародились слухи о романе между Дианной Агрон и Алексом Петтифером. Пара активно появлялась вместе во время промо-тура, что многие восприняли как часть кампании по привлечению внимания к картине.

После премьеры отношения быстро закончились, что только укрепило мнение тех, кто считал их связь элементом пиара, а не настоящего романа.

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун
Эндрю Гарфилд и Эмма СтоунИсточник: Alloverpress

Во время съемок «Нового Человека-паука» и промо-акций вокруг фильма активно обсуждалась страсть между Эммой Стоун и Эндрю Гарфилдом. Совместные выходы, искренняя экранная химия и идеальные романтические кадры казались слишком «постановочными» — как будто все рассчитано на внимание СМИ.

Позже Стоун и Гарфилд признавались, что их чувства были настоящими, но промо-компании действительно требуют демонстрации близости, усиливающей впечатление шоу. Эти слухи так и не получили официального подтверждения и не были признаны чистым пиар-романом.

Ана де Армас и Бен Аффлек

Бен Аффлек и Ана де Армас в фильме Глубокие воды
Бен Аффлек и Ана де Армас в фильме «Глубокие воды»

Роман Аны де Армас и Бена Аффлека стал широко обсуждаться во время промо кампании фильма «Глубокие воды». Совместные фото, прогулки, интервью и активное внимание прессы создали вокруг них образ яркой пары, идеально вписывающейся в маркетинг картины.

Критики отмечали, что время их публичных появлений совпало с активной фазой продвижения фильма и, возможно, было спланировано заранее. Хотя актеры никогда не называли отношения частью PR, многие рассматривали их как пример смешения личного и профессионального в Голливуде.

Зои Кравиц и Остин Батлер

Зои Кравиц и Остин Батлер
Зои Кравиц и Остин БатлерИсточник: Legion-Media

Во время промо-тура фильма «Пойман с поличным» поползли слухи, что Зои Кравиц и Остин Батлер используют романтическую химию как инструмент продвижения. Фото, совместные интервью и поведение на публике только усиливали это впечатление.

Актеры заявляли, что между ними лишь дружба, а интерес СМИ преувеличен. При этом официальных заявлений о постановочном характере их отношений не последовало.