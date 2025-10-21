Ричмонд
В столице реализуют 50 идей горожан по развитию кинопарка «Москино»

Участниками проекта стали 6 тыс. человек
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Горожане предложили свыше 3,7 тыс. инициатив по развитию кинопарка «Москино» в рамках проекта «Время снимать кино» на платформе «Город идей». Лучшие идеи будут реализованы, сообщила пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

«Для реализации отобрано 50 идей, которые выделили и эксперты, и москвичи. Среди них — организация фестиваля короткометражек, проведение фотовыставок и прямых трансляций событий в социальных сетях», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что всего участниками проекта стали 6 тыс. человек, жители столицы предложили также дополнить образовательную программу и расширить линейку сувенирной продукции. Например, было предложено включить в образовательную программу учебные дни для школьников, тематические мастер-классы представителей индустрии, показы фильмов и их обсуждение с приглашенными специалистами. А сувенирную линейку участники проекта хотели бы расширить беспроводными колонками, термосами, кружками, сумками, мягкими игрушками, значками и брелоками.

Кинопарк «Москино» в Московской области
Кинопарк «Москино» в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, в списке отобранных инициатив — создание тантамаресок с персонажами любимых отечественных сказок и мультфильмов, таких как «Ну, погоди!» и «Снежная королева». Добавляется, что узнавать о мероприятиях в кинопарке жители столицы предпочитают, в том числе, из социальных сетей, средств массовой информации и на городских онлайн-ресурсах.