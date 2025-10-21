Новую российскую мелодраму сняли в Стамбуле

«Руслан может показаться не совсем хорошим человеком, но это не так. В целом я обычно играю положительных персонажей, а когда исполняю роли плохих героев, то все равно привношу в их образ что-то светлое. Возможно в этом кроется моя ошибка — зрители любят отрицательных персонажей. Например, из 10 героев будет пять взбалмошных бунтовщиков. Вот эти пять ролей как раз и покорят аудиторию», — говорит Кремер.