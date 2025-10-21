Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в Риме в полупрозрачной юбке

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике в полупрозрачной юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
35-летняя знаменитость стала гостьей кинофестиваля в Риме. Актриса выбрала для закрытого мероприятия серо-коричневый джемпер с декольте, который дополнила белой полупрозрачной юбкой в горошек и черными туфлями на каблуках.
Артистка также надела серьги, часы и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и бордовой помадой.
Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона выброшенной едой.