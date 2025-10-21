Ричмонд
Пенелопа Крус сменила имидж для съемки в глянце

51-летняя актриса снялась с рваной челкой для глянца
Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

Голливудская актриса Пенелопа Крус сменила имидж для съемки в глянце. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

51-летняя знаменитость стала одной из героинь нового выпуска испанского журнала ELLE. Актриса предстала на обложке с уложенными распущенными волосами и рваной челкой. Артистке также сделали макияж с черной подводкой и нюдовой помадой. Знаменитость была запечатлена в красном платке с изображением леопардов и топе в тон.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

С 2007 года звезда состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.

Ранее Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые за долгое время появились вместе на публике.