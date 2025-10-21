Ричмонд
В перезапуске культового сериала «Побег» главной героиней станет женщина

События нового проекта развернутся в мире оригинального сериала, но сюжет и персонажи будут другими
Кадр из сериала «Побег»
Стало известно, что сериал «Побег» получит перезапуск на стриминговом сервисе Hulu. Оригинальный сериал выходил с 2005 по 2017 год. Главные роли в нем исполнили Вентворт Миллер и Доминик Перселл.

Как сообщает издание Variety, уже заказан пилотный эпизод нового проекта. Главную роль в сериале сыграет Эмили Браунинг — австралийская актриса, известная по ролям в сериалах «Американские боги» и фильмах «Легенда», «Золотые выходы», «Шангри-Ла Сьют». Также в шоу снимутся Лукас Гейдж, Дрэйк Роджер, Клэйтон Карденас, ДжейАр Борн, Джорджи Флорес и Майлз Баллок.

Сюжет расскажет о женщине по имени Кэссиди Коллинз, которая устраивается надзирательницей в одну из самых опасных тюрем Америки. Ее цель — доказать любимому человеку, что она готова ради него буквально на все.

Эмили Браунинг
Эмили БраунингИсточник: Legion-Media

Можно предположить, что возлюбленный Кэссиди — заключенный в этой тюрьме, и что она поможет ему сбежать.

В работе над новым проектом примут участие создатели оригинального «Побега» Пол Шойринг, Марти Адельштейн и Нил Х. Мориц. Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступит Элджин Джеймс.

Сериал «Побег» рассказывал о двух братьях, один из которых попал в тюрьму. Другой, Майкл, намеренно совершает преступление, чтобы оказаться рядом с братом. Ведь он уверен, что из-за решетки можно будет сбежать. Сериал шел в течение пяти сезонов и приобрел большую популярность.