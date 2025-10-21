Сериал «Побег» рассказывал о двух братьях, один из которых попал в тюрьму. Другой, Майкл, намеренно совершает преступление, чтобы оказаться рядом с братом. Ведь он уверен, что из-за решетки можно будет сбежать. Сериал шел в течение пяти сезонов и приобрел большую популярность.