Лукашенко отметил вклад Михалкова в сохранение исторической правды

Президент Белоруссии поздравил народного артиста РСФСР с юбилеем и пожелал ему здоровья, долголетия и благополучия
Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоИсточник: Legion-Media.ru

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в сохранение исторической правды. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, — приводит агентство текст поздравления. — Отдельных слов признательности заслуживают ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей».

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Лукашенко пожелал Михалкову здоровья, долголетия и благополучия: «Пусть ваша деятельность и впредь дарит радость поклонникам и способствует укреплению белорусско-российских культурных связей».