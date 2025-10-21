Лукашенко отметил вклад Михалкова в сохранение исторической правды

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в сохранение исторической правды. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, — приводит агентство текст поздравления. — Отдельных слов признательности заслуживают ваши активная гражданская позиция, вклад в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей».
Лукашенко пожелал Михалкову здоровья, долголетия и благополучия: «Пусть ваша деятельность и впредь дарит радость поклонникам и способствует укреплению белорусско-российских культурных связей».