Михалков выступил против воссоздания актеров в кино с помощью ИИ

«Но и тут есть опасность: если искусственный интеллект служит человеку, то надо понимать, какому человеку он служит, ведь он может служить и подлецу. Если, допустим, искусственный интеллект, а мы уже имеем подобный опыт, заставляет человека, который с ним общается, убивать мать, а затем кончать жизнь самоубийством, значит, мы должны понимать, какие вопросы он задавал, какие ответы он получил, чтобы это совершить», — добавил он.