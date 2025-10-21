Михалков выступил против воссоздания актеров в кино с помощью ИИ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Воссоздание образа ушедших актеров на экране или их переозвучивание с помощью искусственного интеллекта недопустимо. Таким мнением в интервью ТАСС поделился Герой Труда Российской Федерации, народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов России, автор и ведущий программы «БесогонТВ» Никита Михалков, который отмечает во вторник 80-летие.
«Я отношусь к этому [искусственному интеллекту] очень осторожно и категорически считаю невозможным за счет искусственного интеллекта возрождать на экране или в театре ушедших актеров, давая им тексты, которые они, может быть, в жизни никогда бы не произносили. Это насилие над Богом, богоборчество», — сказал Михалков в беседе с ТАСС.
Режиссер назвал искусственный интеллект великим завоеванием человечества, при этом, по мнению артиста, важно понимать, кто кому служит: искусственный интеллект человеку или наоборот.
«Но и тут есть опасность: если искусственный интеллект служит человеку, то надо понимать, какому человеку он служит, ведь он может служить и подлецу. Если, допустим, искусственный интеллект, а мы уже имеем подобный опыт, заставляет человека, который с ним общается, убивать мать, а затем кончать жизнь самоубийством, значит, мы должны понимать, какие вопросы он задавал, какие ответы он получил, чтобы это совершить», — добавил он.
О Михалкове
Никита Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и др.
Среди режиссерских работ Никиты Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар». Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.