Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бурляев назвал Михалкова «великим кинорежиссером планеты XX—XXI веков»

Народный артист РФ отметил, что Никита Михалков отлично знает системы Константина Станиславского, Михаила Чехова и Эдварда Гордона Крэга
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Никита Михалков является не просто выдающимся, а «великим кинорежиссером планеты XX—XXI веков». Подобно Константину Станиславскому, он имеет свою «собственную систему», заявил в беседе с ТАСС народный артист РФ режиссер, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Сейчас я скажу то, что отныне все критики, которые ненавидят Михалкова, — а ведь всегда его роду, представители которого служили Господу, Царю и Отечеству, чем его и славили, ему просто завидовали, — будут догонять и повторять. Никита Сергеевич — не просто выдающийся режиссер, это великий кинорежиссер планеты XX—XXI веков», — сказал он.

Бурляев добавил, что Михалков отлично знает системы Константина Станиславского, Михаила Чехова, Эдварда Гордона Крэга, имея при этом свою «собственную систему» — систему Михалкова.

«Никита Сергеевич — это выдающаяся, крупнейшая личность», — заключил народный артист РФ.

О Михалкове

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Никита Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и др.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар». Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.