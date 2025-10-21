МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР актер и режиссер Никита Михалков является не просто выдающимся, а «великим кинорежиссером планеты
«Сейчас я скажу то, что отныне все критики, которые ненавидят Михалкова, — а ведь всегда его роду, представители которого служили Господу, Царю и Отечеству, чем его и славили, ему просто завидовали, — будут догонять и повторять. Никита Сергеевич — не просто выдающийся режиссер, это великий кинорежиссер планеты
Бурляев добавил, что Михалков отлично знает системы Константина Станиславского, Михаила Чехова, Эдварда Гордона Крэга, имея при этом свою «собственную систему» — систему Михалкова.
«Никита Сергеевич — это выдающаяся, крупнейшая личность», — заключил народный артист РФ.
О Михалкове
Никита Михалков — Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», автор и ведущий программы «БесогонТВ», инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как «Сибириада», «Собака Баскервилей» (цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и др.
Среди режиссерских работ Никиты Михалкова — порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: «Сибирский цирюльник», «Раба любви», «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Одна из лент, драма «Утомленные солнцем», в 1995 году была удостоена премии «Оскар». Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.