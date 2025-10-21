В центре истории — Александр Шмидт по прозвищу Мэджик. В третьем сезоне он возвращает себе утраченный эскорт-бизнес и превращает его в настоящую империю. Но цена успеха оказывается слишком высокой: обманув олигарха Градова, Мэджик ставит под удар жизнь собственной дочери и проигрывает. Теперь им движет одно — жажда мести. Ради нее он готов объединиться даже с заклятыми врагами, сделать шаг в большую политику и поквитаться с бывшей женой, из-за которой его жизнь когда-то пошла под откос. Эскорт-агентство становится мощным оружием в борьбе за влияние, а женщины, работающие с состоятельными клиентами, — частью этой безжалостной игры.