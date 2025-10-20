Ричмонд
Стало известно о состоянии находящегося в больнице Збруева

Варшавер: 87-летний Збруев в замечательной форме
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

Находящийся в больнице народный артист РСФСР Александр Збруев в замечательной форме. Таким образом о состоянии 87-летнего актера высказался президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Его слова передает «360.ru».

По словам президента театра, у Збруева не было ничего серьезного. «Он не болел, ничего у него особенного не было. Только отдохнуть надо было. Как всегда, человеку не хватает времени для отдыха, особенно творческому», — добавил он.

Варшавер отметил, что вскоре артиста выпишут и он вернется в театр.

Збурева госпитализировали в ночь с 8 на 9 октября. Сначала он попал в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а после был переведен в другую клинику, название которой не раскрывалось.

Как сообщал Варшавер, Збруева перевели в медучреждение, где есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания. Других подробностей он не привел, но заявил, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает. По версии Mash, его направили в спеццентр для углубленного обследования, поскольку нашли образование, похожее на опухоль.

10 октября Збруев вышел на связь и заявил, что все его проблемы со здоровьем исключительно возрастные. «Сейчас мне делают всякие процедуры, но это не до такой степени. Я абсолютно здоровый человек, но у меня, конечно, есть какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы. Плюньте на то, что пишут, не верьте ничему», — призывал он.