Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый вернулся к роли Кощея в сказке «Царевна-лягушка 2»

Смотрите первые фото со съемок фильма про заколдованную принцессу с Никитой Кологривым и Валентиной Ляпиной
Александр Амиров, Никита Кологривый, Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Александр Амиров, Никита Кологривый, Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

Появились первые кадры со съемок фильма о заколдованной принцессе «Царевна-лягушка 2». К роли Василисы вернулась Валентина Ляпина, невероятно стильного Кощея вновь играет Никита Кологривый, а Иваном Царевичем опять стал Александр Метелкин.

Во второй части «Царевны-лягушки» сказочных персонажей ожидают новые приключения. По сюжету, Василиса и Иван избавились от заклятия Кощея и собираются пожениться. Но во время свадьбы просыпается древняя магическая сила, и невеста исчезает.

Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

Чтобы вызволить девушку из плена, Иван со своей сестренкой Варей (Алиса Руденко) отправляется в дальние края. В Тмутараканском царстве их ждет встреча со страшной колдуньей и забавным царем (Ян Цапник). Также на горизонте вновь появится Кощей. Но Иван Царевич знает наверняка: настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

По словам Валентины Ляпиной, в сиквеле волшебной истории будет много юмора не только для детей, но и для более взрослой аудитории.

«Во второй части я старалась сделать Василису более современной, сильной и независимой героиней. Это уже не типичная принцесса, которая ждет спасения от своего “принца на белом коне”. Она берет судьбу в свои руки и вершит ее», — поделилась актриса.

Никита Кологривый и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Никита Кологривый и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Ян Цапник на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Ян Цапник на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Дарья Блохина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Дарья Блохина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

Режиссером картины выступает Александр Амиров. В продолжении вновь появятся Роман Курцын, Светлана Пермякова, Виктор ЛогиновАлександр Обласов и Елена Ксенофонтова. Среди новых лиц — Дарья Блохина и Нодар Джанелидзе.

Александр Метелкин и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Александр Метелкин и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Ян Цапник, Роман Курцын и Александр Обласов на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Ян Цапник, Роман Курцын и Александр Обласов на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

Дистрибьютор ленты — кинокомпания «Наше кино». Премьера «Царевны-лягушки 2» в кинотеатрах запланирована на 5 марта 2026 года.