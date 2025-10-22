Появились первые кадры со съемок фильма о заколдованной принцессе «Царевна-лягушка 2». К роли Василисы вернулась Валентина Ляпина, невероятно стильного Кощея вновь играет Никита Кологривый, а Иваном Царевичем опять стал Александр Метелкин.
Во второй части «Царевны-лягушки» сказочных персонажей ожидают новые приключения. По сюжету, Василиса и Иван избавились от заклятия Кощея и собираются пожениться. Но во время свадьбы просыпается древняя магическая сила, и невеста исчезает.
Чтобы вызволить девушку из плена, Иван со своей сестренкой Варей (Алиса Руденко) отправляется в дальние края. В Тмутараканском царстве их ждет встреча со страшной колдуньей и забавным царем (Ян Цапник). Также на горизонте вновь появится Кощей. Но Иван Царевич знает наверняка: настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.
По словам Валентины Ляпиной, в сиквеле волшебной истории будет много юмора не только для детей, но и для более взрослой аудитории.
«Во второй части я старалась сделать Василису более современной, сильной и независимой героиней. Это уже не типичная принцесса, которая ждет спасения от своего “принца на белом коне”. Она берет судьбу в свои руки и вершит ее», — поделилась актриса.
Режиссером картины выступает Александр Амиров. В продолжении вновь появятся Роман Курцын, Светлана Пермякова, Виктор Логинов, Александр Обласов и Елена Ксенофонтова. Среди новых лиц — Дарья Блохина и Нодар Джанелидзе.
Дистрибьютор ленты — кинокомпания «Наше кино». Премьера «Царевны-лягушки 2» в кинотеатрах запланирована на 5 марта 2026 года.