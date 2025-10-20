Кристина Асмус показала редкие кадры с отцом: «Никогда не говорил, что любит меня»

Кристина Асмус в личном блоге разместила редкие кадры со своим отцом Игорем Львовичем. Фото были сделаны в московском Малом театре.
Актриса на фото обнимала своего родителя. Она поздравила его с Днем отца. В России праздник отмечается в третье воскресенье октября. Звезда рассказала, чему научил ее отец, и призналась, что он никогда не говорил ей нежных слов, но всегда «показывал делом».
«Он никогда не говорил, что любит меня. Никогда не обнимал, не поздравлял с днем рождения. Не жалел, не держал за руку, ничего не дарил, не спрашивал и толком не разговаривал. Он объяснял все своим примером. Научил меня пахать, пахать во что бы то ни стало», — рассказала Асмус.
Также она призналась, что отец научил ее отдавать, прощать и ничего не просить взамен. Актриса подчеркнула, что всегда знала, что отец ее любит, несмотря на то, что он никогда ей об этом не говорил.
«Я знала, точно знала, что он любит меня и гордится мной. Мне было трудно все самой, пап. Но я не желала другого пути и уж тем более другого отца! Я так тебя люблю! И кичусь, что мой батя — ты, Игорь Львович! С Днем отца!» — заключила звезда.
Напомним, Кристина Асмус родилась в браке Рады Викторовны и Игоря Львовича Мясниковых. У нее есть две старшие сестры Екатерина и Ольга и младшая Карина.
Ранее Асмус показала себя в новом имидже — с длинными волосами.