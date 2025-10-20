Ричмонд
Путин рассказал о курьезном случае с Михалковым

Президент вспомнил, как друг Никиты Михалкова облил его красным вином
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о курьезном случае с участием режиссера Никиты Михалкова. Слова главы государства передает портал Life.ru со ссылкой на документальный фильм телеканала «Россия», посвященный юбилею постановщика.

Глава государства сообщил, что на одном из дней рождения Михалкова его облили спиртным.

«Меня как-то один из его друзей облил красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще бросит алкоголь. Насколько мне известно, он свое слово не сдержал и продолжает употреблять. Но в рамках разумного, насколько мне известно», — сказал президент.

21 октября Никита Сергеевич, автор культовых советских картин и обладатель премии «Оскар», отметит свой восьмидесятый день рождения.

Ранее Владимир Путин высказался о программе Михалкова «Бесогон ТВ».