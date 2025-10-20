После грандиозного успеха трилогии Питера Джексона Вигго Мортенсен мог навсегда остаться в тени своего легендарного персонажа. Но он пошел другим путем — стал сниматься в независимых драмах, получал номинации на «Оскар» и даже попробовал себя в режиссуре. Вспоминаем пять ролей, которые превратили Мортенсена в одну из самых уважаемых фигур Голливуда.
Трилогии «Властелин колец»
Роль Арагорна принесла Вигго Мортенсену мировую известность. Его персонаж — скромный следопыт, ставший королем, олицетворяет идеалы чести, мужества и преданности. Мортенсен привнес в образ Арагорна не только физическую силу, но и глубокую внутреннюю борьбу, что сделало его одним из самых запоминающихся героев в истории кино.
Съемки трилогии «Властелин колец» стали настоящим испытанием для актера. Он самостоятельно осваивал боевые приемы, ездил верхом и учился обращаться с мечом. Эта роль стала отправной точкой для дальнейшей успешной карьеры Мортенсена в Голливуде.
«Зеленая книга»
В фильме «Зеленая книга» Вигго Мортенсен исполнил роль Тони Липа, водителя и телохранителя афроамериканского пианиста Дона Ширли во время его гастролей по югу США в 1960-х годах. Этот фильм принес Мортенсену его третью номинацию на «Оскар». Его игра была отмечена критиками за искренность и глубину, а фильм в целом получил признание за важную социальную тему и сильные актерские работы.
Роль Тони Липа стала для Мортенсена возможностью показать свою способность к перевоплощению. Он мастерски передал характер своего персонажа, сочетая юмор, уязвимость и силу духа. Этот фильм стал важным этапом в его карьере, расширив его репертуар и продемонстрировав его универсальность как актера.
«Оправданная жестокость»
Этот фильм стал первым крупным сотрудничеством Мортенсена с режиссером Дэвидом Кроненбергом. Его герой, на первый взгляд, — обычный владелец закусочной, ведущий спокойную жизнь в провинции. Но после нападения на кафе выясняется, что за внешней простотой скрывается человек с темным прошлым.
Мортенсен филигранно балансирует между добропорядочным гражданином и безжалостным бойцом. Его сдержанная, минималистичная игра создает напряжение, которое не отпускает до финальных кадров. Картина стала поворотным моментом в его карьере и открыла актера с новой стороны — как мастера психологического реализма.
«Капитан Фантастик»
В фильме «Капитан Фантастик» Мортенсен исполнил роль Бена, отца шести детей, который воспитывает их в лесу, вдали от цивилизации. Этот фильм стал для актера возможностью показать свою способность к перевоплощению и сыграть нестандартного героя. Его игра была отмечена критиками за искренность и эмоциональную глубину, а фильм в целом получил положительные отзывы за оригинальный сюжет и сильные актерские работы.
Роль Бена стала для Мортенсена шагом в сторону более независимого и авторского кино. Он мастерски передал внутреннюю борьбу своего персонажа, сочетая любовь к детям с философскими размышлениями о жизни и воспитании. Этот фильм показал, что Мортенсен способен играть не только героев боевиков, но и глубоких и многослойных персонажей в независимом кино.
«Порок на экспорт»
Второе сотрудничество Мортенсена с Дэвидом Кроненбергом оказалось не менее впечатляющим. Его герой — русский водитель в лондонской мафии, связанный с криминальным миром, но обладающий собственным кодексом чести. Под сдержанностью и холодом Николая скрывается сложная личность, балансирующая между долгом и совестью.
Ради достоверности актер тщательно изучал русскую речь, тюремные татуировки и манеры криминальной среды. Его игра получила восторженные отзывы критиков и принесла номинацию на «Оскар». Николай Лужин стал одной из самых сильных и загадочных ролей Мортенсена, окончательно закрепив за ним статус актера огромного диапазона.