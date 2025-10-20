Ричмонд
Не только Арагорн: 5 ролей, благодаря которым Вигго Мортенсен стал легендой Голливуда

Вигго Мортенсен для миллионов зрителей навсегда останется благородным Арагорном из «Властелина колец». Но актер доказал, что способен на куда большее
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Вигго Мортенсен
Вигго МортенсенИсточник: Rex / Fotodom.ru

После грандиозного успеха трилогии Питера Джексона Вигго Мортенсен мог навсегда остаться в тени своего легендарного персонажа. Но он пошел другим путем — стал сниматься в независимых драмах, получал номинации на «Оскар» и даже попробовал себя в режиссуре. Вспоминаем пять ролей, которые превратили Мортенсена в одну из самых уважаемых фигур Голливуда.

Трилогии «Властелин колец»

Вигго Мортенсен в фильме Властелин колец: Две крепости
Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец: Две крепости»

Роль Арагорна принесла Вигго Мортенсену мировую известность. Его персонаж — скромный следопыт, ставший королем, олицетворяет идеалы чести, мужества и преданности. Мортенсен привнес в образ Арагорна не только физическую силу, но и глубокую внутреннюю борьбу, что сделало его одним из самых запоминающихся героев в истории кино.

Съемки трилогии «Властелин колец» стали настоящим испытанием для актера. Он самостоятельно осваивал боевые приемы, ездил верхом и учился обращаться с мечом. Эта роль стала отправной точкой для дальнейшей успешной карьеры Мортенсена в Голливуде.

«Зеленая книга» 

Вигго Мортенсен и Махершала Али в фильме Зеленая книга
Вигго Мортенсен и Махершала Али в фильме «Зеленая книга»

В фильме «Зеленая книга» Вигго Мортенсен исполнил роль Тони Липа, водителя и телохранителя афроамериканского пианиста Дона Ширли во время его гастролей по югу США в 1960-х годах. Этот фильм принес Мортенсену его третью номинацию на «Оскар». Его игра была отмечена критиками за искренность и глубину, а фильм в целом получил признание за важную социальную тему и сильные актерские работы.

Роль Тони Липа стала для Мортенсена возможностью показать свою способность к перевоплощению. Он мастерски передал характер своего персонажа, сочетая юмор, уязвимость и силу духа. Этот фильм стал важным этапом в его карьере, расширив его репертуар и продемонстрировав его универсальность как актера.

«Оправданная жестокость»

Вигго Мортенсен в фильме Оправданная жестокость
Вигго Мортенсен в фильме «Оправданная жестокость»

Этот фильм стал первым крупным сотрудничеством Мортенсена с режиссером Дэвидом Кроненбергом. Его герой, на первый взгляд, — обычный владелец закусочной, ведущий спокойную жизнь в провинции. Но после нападения на кафе выясняется, что за внешней простотой скрывается человек с темным прошлым.

Мортенсен филигранно балансирует между добропорядочным гражданином и безжалостным бойцом. Его сдержанная, минималистичная игра создает напряжение, которое не отпускает до финальных кадров. Картина стала поворотным моментом в его карьере и открыла актера с новой стороны — как мастера психологического реализма.

«Капитан Фантастик»

Вигго Мортенсен в фильме Капитан Фантастик
Вигго Мортенсен в фильме «Капитан Фантастик»

В фильме «Капитан Фантастик» Мортенсен исполнил роль Бена, отца шести детей, который воспитывает их в лесу, вдали от цивилизации. Этот фильм стал для актера возможностью показать свою способность к перевоплощению и сыграть нестандартного героя. Его игра была отмечена критиками за искренность и эмоциональную глубину, а фильм в целом получил положительные отзывы за оригинальный сюжет и сильные актерские работы.

Роль Бена стала для Мортенсена шагом в сторону более независимого и авторского кино. Он мастерски передал внутреннюю борьбу своего персонажа, сочетая любовь к детям с философскими размышлениями о жизни и воспитании. Этот фильм показал, что Мортенсен способен играть не только героев боевиков, но и глубоких и многослойных персонажей в независимом кино.

«Порок на экспорт»

Венсан Кассель и Вигго Мортенсен в фильме Порок на экспорт
Венсан Кассель и Вигго Мортенсен в фильме «Порок на экспорт»

Второе сотрудничество Мортенсена с Дэвидом Кроненбергом оказалось не менее впечатляющим. Его герой — русский водитель в лондонской мафии, связанный с криминальным миром, но обладающий собственным кодексом чести. Под сдержанностью и холодом Николая скрывается сложная личность, балансирующая между долгом и совестью.

Ради достоверности актер тщательно изучал русскую речь, тюремные татуировки и манеры криминальной среды. Его игра получила восторженные отзывы критиков и принесла номинацию на «Оскар». Николай Лужин стал одной из самых сильных и загадочных ролей Мортенсена, окончательно закрепив за ним статус актера огромного диапазона.