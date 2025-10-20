В фильме «Капитан Фантастик» Мортенсен исполнил роль Бена, отца шести детей, который воспитывает их в лесу, вдали от цивилизации. Этот фильм стал для актера возможностью показать свою способность к перевоплощению и сыграть нестандартного героя. Его игра была отмечена критиками за искренность и эмоциональную глубину, а фильм в целом получил положительные отзывы за оригинальный сюжет и сильные актерские работы.