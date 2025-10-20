Михалкова наградили медалью Госдумы

«По решению совета ГД народный артист РСФСР, Герой труда РФ, режиссер Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд», — сказал Володин по итогам совета Госдумы, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.