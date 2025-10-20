Ричмонд
Михалкова наградили медалью Госдумы

Режиссера представили к награде за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд
Никита Михалков
Никита Михалков

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков награжден медалью Государственной думы за вклад в развитие культуры, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«По решению совета ГД народный артист РСФСР, Герой труда РФ, режиссер Никита Сергеевич Михалков награжден медалью Государственной думы за большой вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд», — сказал Володин по итогам совета Госдумы, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

По словам председателя ГД, режиссер «многое сделал для страны, для сохранения ее духовных ценностей». Указанная медаль является высшей наградой, учрежденной Госдумой.