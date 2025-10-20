Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Искусство преступления: 5 захватывающих фильмов про кражи из музеев

Музеи — хранилища человеческой культуры, но для кинематографистов они становятся ареной для самых дерзких ограблений
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Как украсть миллион
Кадр из фильма «Как украсть миллион»Источник: Legion-Media

Фильмы про ограбления музеев — это не просто истории о преступлениях, а захватывающие повествования, где искусство, интеллект и хитроумие становятся главными героями. Каждый фильм в этом жанре приносит свою уникальную атмосферу, будь то комедия, триллер или приключенческий боевик. Рассказываем про несколько таких фильмов, каждый из которых по-своему раскрывает тему кражи произведений искусства.

«Сокровище нации»

Кадр из фильма Сокровище нации
Кадр из фильма «Сокровище нации»

В этом приключенческом фильме главный герой Бенджамин Франклин Гейтс в исполнении Николаса Кейджа отправляется в поиски сокровищ. В процессе расследования он сталкивается с множеством исторических тайн и загадок, многие из которых связаны с музеями и историческими артефактами. Так, героям предстоит украсть Декларацию Независимости США, чтобы найти драгоценности, спрятанные отцами-основателями. Фильм сочетает элементы экшена, исторической загадки и приключенческого кино.

Режиссер Джон Тертелтауб создал динамичную и увлекательную картину, где каждый поворот сюжета держит зрителя в напряжении. «Сокровище нации» стал успешным коммерчески и получил положительные отзывы критиков. В 2007 году вышло продолжение «Сокровище нации: Книга тайн».

«Как украсть миллион»

Кадр из фильма Как украсть миллион
Кадр из фильма «Как украсть миллион»

Фильм «Как украсть миллион» сочетает в себе элементы комедии, криминала и мелодрамы. Дочь миллионера, занимающегося подделкой произведений искусства, объединяется с мошенником, чтобы выкрасть из музея одну из его работ и тем самым спасти от разоблачения. Фильм наполнен остроумными диалогами, неожиданными поворотами и романтической атмосферой.

Режиссер Уильям Уайлер создал легкую и изысканную картину, в которой Одри Хепберн и Питер О’Тул демонстрируют великолепную химию на экране. «Как украсть миллион» стал классикой жанра и до сих пор остается любимым фильмом многих зрителей.

«Красное уведомление» 

Кадр из фильма Красное уведомление
Кадр из фильма «Красное уведомление»

В этом современном боевике агент Интерпола объединяется с двумя ворами искусства, чтобы поймать самого разыскиваемого преступника. Действие фильма разворачивается в нескольких странах, включая Францию, Италию и Египет, и связано с кражей редких произведений искусства. 

Режиссер Роусон Маршалл Тербер создал динамичную и зрелищную картину, где каждый актер приносит свою уникальную энергетику. Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот в главных ролях обеспечили фильму высокие рейтинги и положительные отзывы зрителей. Известно, что в разработке находятся два сиквела, однако подробной информации о съемках пока нет.

«Западня»

Кадр из фильма Западня
Кадр из фильма «Западня»

В этом триллере опытный вор и страховой агент объединяются, чтобы совершить серию краж произведений искусства. Фильм наполнен напряженными моментами, неожиданными поворотами и романтической линией между главными героями. Действие фильма разворачивается в Великобритании, Франции и США.

Режиссер Джон Эмиел создал атмосферную и напряженную картину, в которой Шон Коннери и Кэтрин Зета-Джонс демонстрируют великолепную химию на экране. «Западня» получила положительные отзывы критиков и зрителей за свою динамичность и интригующий сюжет.

«День открытых дверей»

Кадр из фильма День открытых дверей
Кадр из фильма «День открытых дверей»

Шотландский миллионер Майк МакКензи (Дуглас Хеншэлл) после успешной продажи своей компьютерной фирмы получает необычное предложение от друга — профессора Роберта Гиссинга в исполнении Стивена Фрая. Он предлагает план идеального преступления: похитить ценные произведения искусства из Мидлотианского хранилища, куда из-за нехватки места в Шотландской национальной галерее временно перемещены картины. Майк решает воплотить этот дерзкий замысел в жизнь, используя хитроумные трюки, которые должны запутать следствие и гарантировать безупречный исход.

Для реализации плана МакКензи обращается за помощью к профессионалу, и вместе они разрабатывают сложную операцию. Фильм сочетает элементы детектива, криминальной комедии и приключения, создавая напряженное и увлекательное повествование. «День открытых дверей» демонстрирует, как интеллект и смекалка могут превратить ограбление музея в настоящее искусство.