Фильмы про ограбления музеев — это не просто истории о преступлениях, а захватывающие повествования, где искусство, интеллект и хитроумие становятся главными героями. Каждый фильм в этом жанре приносит свою уникальную атмосферу, будь то комедия, триллер или приключенческий боевик. Рассказываем про несколько таких фильмов, каждый из которых по-своему раскрывает тему кражи произведений искусства.