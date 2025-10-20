Ричмонд
56-летняя Кэтрин Зета-Джонс выложила фото в купальнике

Актриса поделилась фото из Филадельфии

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кэтрин Зета-Джонс / фото: соцсети
Кэтрин Зета-Джонс / фото: соцсети

56-летняя звезда позировала в слитном купальнике с глубоким декольте. Актриса также надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Женщина убрала волосы под головной убор.

«В Филадельфии всегда солнечно?» — подписала кадр артистка.

В сентябре знаменитость стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками. 

Ранее в сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото.