56-летняя Кэтрин Зета-Джонс выложила фото в купальнике

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram
56-летняя звезда позировала в слитном купальнике с глубоким декольте. Актриса также надела широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Женщина убрала волосы под головной убор.
«В Филадельфии всегда солнечно?» — подписала кадр артистка.
В сентябре знаменитость стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса предстала на красной дорожке в черном макси-платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками.
Ранее в сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото.