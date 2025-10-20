Мини-сериал Ребекки Миллер «Мистер Скорсезе» — это не просто биография великого режиссера, а хронологический киномонумент, собранный из пяти эпизодов длиной почти по часу каждый. Финал этого проекта, как и финалы многих картин самого Скорсезе, оставляет зрителя не с чувством завершенности, а с тихим послевкусием — будто только что посмотрел что-то по-настоящему живое.