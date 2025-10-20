В центре сюжета — актриса Саманта, которая ради возвращения былой славы соглашается на загадочную процедуру омоложения в компании Shell. Все кажется идеальным, пока в ее новой жизни не начинают происходить пугающие вещи. О том, когда выйдет фильм «Оболочка», кто участвовал в его создании, где проходили съемки, рассказываем ниже.