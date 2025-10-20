Ричмонд
Что известно о фильме «Оболочка»: дата выхода в России, персонажи и ожидания

Очередная попытка Голливуда заглянуть в зеркало индустрии красоты и показать, что скрывается за глянцем и вечной молодостью. Уже в октябре, когда на российские экраны выйдет фильм «Оболочка», зрители сами смогут убедиться, оправдывает ли он свое название или остается лишь эффектной оболочкой без содержания
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Оболочка
Кадр из фильма «Оболочка»

В центре сюжета — актриса Саманта, которая ради возвращения былой славы соглашается на загадочную процедуру омоложения в компании Shell. Все кажется идеальным, пока в ее новой жизни не начинают происходить пугающие вещи. О том, когда выйдет фильм «Оболочка», кто участвовал в его создании, где проходили съемки, рассказываем ниже.

Известно ли, когда выйдет фильм «Оболочка»

Мировая премьера фильма состоялась 12 сентября 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Тогда лента вызвала неоднозначную реакцию критиков: кто-то увидел в ней смелую сатиру на индустрию красоты, а кто-то — лишь глянцевую пустоту.

В России «Оболочка» выйдет в прокат 30 октября 2025 года. Прокатчиком выступает компания «Каро-Премьер». Фильм также доступен на некоторых цифровых платформах, но широкий российский зритель увидит его впервые именно осенью.

Где проходили съемки фильма «Оболочка»

Работа над проектом велась преимущественно в США, а ключевые съемочные локации подчеркивают стерильный, глянцевый мир, где внешность важнее внутреннего содержания.

Лос-Анджелес, Калифорния

Кадр из фильма Оболочка
Кадр из фильма «Оболочка»

Главная площадка фильма. Здесь разворачиваются сцены, показывающие повседневную жизнь героини Саманты — мир кастингов, актерских агентств и косметических процедур.

Санта-Моника

Кадр из фильма Оболочка
Кадр из фильма «Оболочка»

Эта прибрежная локация стала фоном для сцен, где героиня наслаждается своей «новой» жизнью. Контраст между ослепительным солнцем и внутренней тревогой персонажей только усиливает атмосферу фильма.

Студийные съемки

Кадр из фильма Оболочка
Кадр из фильма «Оболочка»

Для интерьеров лабораторий и корпорации Shell использовались павильоны с тщательно продуманным минималистичным дизайном. Холодный свет, стекло и металл — все работает на ощущение отчуждения и стерильного ужаса.

Кто снимается в фильме «Оболочка»

Макс Мингелла, актер и сын режиссера Энтони МингеллыАнглийский пациент», «Талантливый мистер Рипли»), на этот раз севший в режиссерское кресло, собрал яркий актерский состав.

Кейт Хадсон и Элизабет Мосс в фильме Оболочка
Кейт Хадсон и Элизабет Мосс в фильме «Оболочка»

О чем будет фильм «Оболочка»

В центре сюжета — история Саманты, некогда популярной актрисы, переживающей кризис карьеры и самооценки. Устав от неудачных прослушиваний и давления общества, она обращается в таинственную компанию Shell, предлагающую чудесное омоложение. Процедура действительно преображает ее — но вместе с внешностью меняется и что-то внутри.

Кадр из фильма Оболочка
Кадр из фильма «Оболочка»

Со временем Саманта замечает тревожные признаки: исчезновение коллег, странные симптомы и темные тайны корпорации. Ее союз с Зои Шеннон превращается в противостояние, где на кону не только судьба актрисы, но и ее собственное тело.

«Оболочка» — боди-хоррор и сатира на культуру вечной молодости, снятая в духе психологического триллера. Макс Мингелла исследует болезненную тему — как далеко готов пойти человек ради признания и красоты.