В центре сюжета — актриса Саманта, которая ради возвращения былой славы соглашается на загадочную процедуру омоложения в компании Shell. Все кажется идеальным, пока в ее новой жизни не начинают происходить пугающие вещи. О том, когда выйдет фильм «Оболочка», кто участвовал в его создании, где проходили съемки, рассказываем ниже.
Известно ли, когда выйдет фильм «Оболочка»
Мировая премьера фильма состоялась 12 сентября 2024 года на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Тогда лента вызвала неоднозначную реакцию критиков: кто-то увидел в ней смелую сатиру на индустрию красоты, а кто-то — лишь глянцевую пустоту.
В России «Оболочка» выйдет в прокат 30 октября 2025 года. Прокатчиком выступает компания «Каро-Премьер». Фильм также доступен на некоторых цифровых платформах, но широкий российский зритель увидит его впервые именно осенью.
Где проходили съемки фильма «Оболочка»
Работа над проектом велась преимущественно в США, а ключевые съемочные локации подчеркивают стерильный, глянцевый мир, где внешность важнее внутреннего содержания.
Лос-Анджелес, Калифорния
Главная площадка фильма. Здесь разворачиваются сцены, показывающие повседневную жизнь героини Саманты — мир кастингов, актерских агентств и косметических процедур.
Санта-Моника
Эта прибрежная локация стала фоном для сцен, где героиня наслаждается своей «новой» жизнью. Контраст между ослепительным солнцем и внутренней тревогой персонажей только усиливает атмосферу фильма.
Студийные съемки
Для интерьеров лабораторий и корпорации Shell использовались павильоны с тщательно продуманным минималистичным дизайном. Холодный свет, стекло и металл — все работает на ощущение отчуждения и стерильного ужаса.
Кто снимается в фильме «Оболочка»
Макс Мингелла, актер и сын режиссера Энтони Мингеллы («Английский пациент», «Талантливый мистер Рипли»), на этот раз севший в режиссерское кресло, собрал яркий актерский состав.
Элизабет Мосс сыграла Саманту, актрису, решившую рискнуть ради второго шанса на успех.
Кейт Хадсон исполнила роль Зои Шеннон, обаятельной и опасной владелицы корпорации Shell.
Кайя Гербер появилась в проекте в качестве молодой звезды Хлои, символизирующей новое поколение «совершенства».
Также в фильме приняли участие Элизабет Беркли, Мэри Линн Райскаб, Зиве, Эсте Хаим и др.
О чем будет фильм «Оболочка»
В центре сюжета — история Саманты, некогда популярной актрисы, переживающей кризис карьеры и самооценки. Устав от неудачных прослушиваний и давления общества, она обращается в таинственную компанию Shell, предлагающую чудесное омоложение. Процедура действительно преображает ее — но вместе с внешностью меняется и что-то внутри.
Со временем Саманта замечает тревожные признаки: исчезновение коллег, странные симптомы и темные тайны корпорации. Ее союз с Зои Шеннон превращается в противостояние, где на кону не только судьба актрисы, но и ее собственное тело.
«Оболочка» — боди-хоррор и сатира на культуру вечной молодости, снятая в духе психологического триллера. Макс Мингелла исследует болезненную тему — как далеко готов пойти человек ради признания и красоты.