Жена Юры Борисова показала трогательные фото актера с дочками

Анна Шевчук опубликовала фотографии объятий и прогулки Юры Борисова с дочерями
Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети
Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети

Жена Юры Борисова актриса Анна Шевчук опубликовала в личном блоге несколько фотографий мужа с дочками Акулиной и Марфой.

На снимках 32-летний Борисов крепко обнимает дочерей, словно встретившись после долгой разлуки. Звезда «Аноры» также прогулялся по московским улицам, держа девочек за руки. Супруга артиста сделала публикации в День отца, нарисовав на фото трогательные сердечки.

Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети
Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети

Известно, что оскаровский номинант сейчас занят работой над фильмом итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Искусственный». Борисов играет Илью Суцкевера, сооснователя компании OpenAI, создавшей знаменитый чат-бот ChatGPT. Вместе с российским актером снимается Эндрю Гарфилд в роли Сэма Альтмана.

Съемки проходят в Сан-Франциско и, судя по всему, Юра Борисов не может часто приезжать в Россию. В частности, он не был замечен на светской премьере масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где сыграл главную роль.

Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети
Юра Борисов с дочерьми, фото: соцсети

Юра Борисов и Анна Шевчук женаты с 2014 года. Дочь Марфа родилась у них в 2015 году, а Акулина — в 2017-м.

Ранее Юра Борисов рассказал, как чуть не разбил антиквариат на полтора миллиона рублей на съемках. 