Жена Юры Борисова показала трогательные фото актера с дочками

Жена Юры Борисова актриса Анна Шевчук опубликовала в личном блоге несколько фотографий мужа с дочками Акулиной и Марфой.
На снимках 32-летний Борисов крепко обнимает дочерей, словно встретившись после долгой разлуки. Звезда «Аноры» также прогулялся по московским улицам, держа девочек за руки. Супруга артиста сделала публикации в День отца, нарисовав на фото трогательные сердечки.
Известно, что оскаровский номинант сейчас занят работой над фильмом итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Искусственный». Борисов играет Илью Суцкевера, сооснователя компании OpenAI, создавшей знаменитый чат-бот ChatGPT. Вместе с российским актером снимается Эндрю Гарфилд в роли Сэма Альтмана.
Съемки проходят в Сан-Франциско и, судя по всему, Юра Борисов не может часто приезжать в Россию. В частности, он не был замечен на светской премьере масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», где сыграл главную роль.
Юра Борисов и Анна Шевчук женаты с 2014 года. Дочь Марфа родилась у них в 2015 году, а Акулина — в 2017-м.
Ранее Юра Борисов рассказал, как чуть не разбил антиквариат на полтора миллиона рублей на съемках.