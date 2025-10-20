В Москве впервые пройдет Кинорынок авторского кино

По мнению Апостолова, авторское кино, широкий прокат и зрительский успех — вещи вполне совместимые, что подтверждает недавний триумф фильма «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, завоевавший восемь премий «Оскар». По словам куратора, авторскому кино пора вырваться из сугубо фестивального «гетто», и Кинорынок должен ему в этом помочь: «Наш посыл в том, что авторское кино может быть интересно зрителю, просто надо, как говорилось в стародавней рекламе, “уметь его готовить”».