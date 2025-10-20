Ричмонд
В Москве впервые пройдет Кинорынок авторского кино

Мероприятие состоится в рамках IV российского кинофестиваля «Зимний»
Кинофестиваль «Зимний»
Кинофестиваль «Зимний»

С 1 по 7 декабря в Москве состоится IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». В конкурсную программу войдут художественные полнометражные фильмы, снятые в 2024–2025 годах, не выходившие в прокат и не размещенные на онлайн-платформах.

В 2025 году впервые в рамках смотра пройдет также Зимний Кинорынок авторского кино, где будут представлены проекты на разных стадиях производства. Куратором станет киновед, продюсер, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов.

Андрей Апостолов
Андрей Апостолов

По мнению Апостолова, авторское кино, широкий прокат и зрительский успех — вещи вполне совместимые, что подтверждает недавний триумф фильма «Все везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, завоевавший восемь премий «Оскар». По словам куратора, авторскому кино пора вырваться из сугубо фестивального «гетто», и Кинорынок должен ему в этом помочь: «Наш посыл в том, что авторское кино может быть интересно зрителю, просто надо, как говорилось в стародавней рекламе, “уметь его готовить”».

Также был представлен новый имидж фестиваля «Зимний», посвященный кино как «фокусу», заставляющему зрителей смеяться, плакать и сопереживать героям фильмов.

Имидж IV Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний»
Имидж IV Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний»

Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве в четвертый раз. Задача смотра — обратить внимание зрителей на авторское кино, поддержать молодые таланты и укрепить авторитет российского киноискусства. Генеральный продюсер фестиваля — Максим Королев, программный директор — Наталья Мокрицкая.