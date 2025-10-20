«Утомленные солнцем» — одно из главных событий в истории российского кинематографа. Военная драма Никиты Михалкова, получившая «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля, запомнилась не только сильными эмоциями, но и особой атмосферой русского лета, солнечного света и тревожного предчувствия беды. Эта картина создавалась не в павильонах, а на настоящих дачах, деревенских улицах и берегах рек. В статье расскажем, где снимали фильм «Утомленные солнцем», а также его продолжение — «Предстояние» и «Цитадель».