«Утомленные солнцем» — одно из главных событий в истории российского кинематографа. Военная драма Никиты Михалкова, получившая «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля, запомнилась не только сильными эмоциями, но и особой атмосферой русского лета, солнечного света и тревожного предчувствия беды. Эта картина создавалась не в павильонах, а на настоящих дачах, деревенских улицах и берегах рек. В статье расскажем, где снимали фильм «Утомленные солнцем», а также его продолжение — «Предстояние» и «Цитадель».
Города и места, где снимали фильм «Утомленные солнцем»
Тепло, шорох листвы и хрупкость счастья перед бурей — все это не игра света, а реальная атмосфера тех мест, где проходили съемки картины. Никита Михалков искал не просто красивую натуру, а живое пространство, в котором зритель почувствует дыхание эпохи.
Николина Гора (Подмосковье)
Съемки «Утомленных солнцем» начались летом 1993 года в поселке Николина Гора — живописном уголке недалеко от Москвы, где некогда жили многие представители творческой интеллигенции. Тут проходили первые пробы и репетиции, создавалась атмосфера семейной дачи — места, где разворачиваются события фильма.
Кстово (Нижегородская область)
Осенью 1993-го съемочная группа переехала под Нижний Новгород, в город Кстово. Здесь снимались загородные пейзажи, дачные эпизоды и кадры на реке. Неспешный ритм провинциальной местности помог передать ощущение уюта и тишины перед надвигающейся бурей.
Зеленый Город (дача Бердникова)
Дача, где живет семья Котовых, находится в местечке Зеленый Город. На момент съемок дом принадлежал бывшему мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Бердникову.
Города и места, где снимали «Утомленные солнцем 2: Предстояние»
После триумфа фильма Михалков решает снять продолжение. Съемки картины «Утомленные солнцем 2: Предстояние» начались в середине 2000-х и частично проходили в тех же краях, что и съемки первой части. Но теперь вместо тишины дачи в кадре слышен грохот войны.
Павловский район (Нижегородская область)
В 2005 году съемочная группа разместилась в Павловском районе Нижегородской области. Здесь Михалков уже чувствовал себя как дома — в этих местах он когда-то снимал «Сибирского цирюльника», а позже построил усадьбу около деревни Щепачихи. Природа, поля и изгибы рек Нижегородского края стали фоном для съемок военных сцен.
Деревня Поляны
Одна из ключевых площадок «Предстояния» — деревня Поляны, расположенная неподалеку от Горбатова. Здесь для фильма воссоздали белорусскую деревню времен Великой Отечественной войны. Построили амбар, дощатые заборы, состарили дома, а улицы заполнили техникой и актерами в немецкой форме. Местные жители вспоминают, что съемки выглядели так реалистично, будто война вернулась на их улицы.
Города и места, где снимали «Утомленные солнцем 2: Цитадель»
Финальная часть трилогии — «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — стала одной из самых масштабных и затратных в истории российского кино. Съемки вновь проходили в Нижегородской области.
Окрестности деревни Низково
Здесь, неподалеку от Низково, была построена грандиозная декорация. Речь о цитадели — массивной крепости, которую по сюжету картины штурмуют советские солдаты. Сооружение возвели из дерева и штукатурки, а затем частично уничтожили в финальной сцене. Взрывы были настолько мощными, что дома в близлежащем Горбатове содрогались от грохота.
Руины цитадели сегодня
На картах это место до сих пор отмечено как «Цитадель — место съемок фильма». Туристы приезжают туда ради пейзажей, от кинопамятника же остались лишь руины.
Интересные факты о трилогии «Утомленные солнцем»
За кулисами «Утомленных солнцем» скрыто немало деталей, которые не менее интересны, чем история на экране.
Съемки летних сцен проходили при минусовой температуре, а художники вручную мастерили искусственные листья, чтобы создать иллюзию теплого дня.
Фильм стал результатом сотрудничества России и Франции: зарубежные продюсеры частично финансировали проект.
«Утомленные солнцем» принесли Никите Михалкову «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля.
«Предстояние» (2010) и «Цитадель» (2011) снимались в тех же местах, что и первая часть трилогии, но уже с детальным воссозданием масштабных батальных сцен.
Во время съемок «Цитадели» мощность взрывов была такой, что звуки доносились за несколько километров, а местные жители сравнивали их с артобстрелом.
После успеха трилогии Михалков планировал создать на месте съемок культурно-просветительский центр «Цитадель» с киноакадемией, но проект был заморожен.