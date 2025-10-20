Ричмонд
Где снимали фильм «Утомленные солнцем»: по следам трилогии

Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» стал классикой отечественного кино. Не меньше, чем сама история, интересны локации, где снимали картину, ведь ее атмосфера во многом рождается из мест, где развернулись основные события
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»Источник: Legion-Media.ru

«Утомленные солнцем» — одно из главных событий в истории российского кинематографа. Военная драма Никиты Михалкова, получившая «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля, запомнилась не только сильными эмоциями, но и особой атмосферой русского лета, солнечного света и тревожного предчувствия беды. Эта картина создавалась не в павильонах, а на настоящих дачах, деревенских улицах и берегах рек. В статье расскажем, где снимали фильм «Утомленные солнцем», а также его продолжение — «Предстояние» и «Цитадель».

Города и места, где снимали фильм «Утомленные солнцем»

Тепло, шорох листвы и хрупкость счастья перед бурей — все это не игра света, а реальная атмосфера тех мест, где проходили съемки картины. Никита Михалков искал не просто красивую натуру, а живое пространство, в котором зритель почувствует дыхание эпохи.

Николина Гора (Подмосковье)

Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Съемки «Утомленных солнцем» начались летом 1993 года в поселке Николина Гора — живописном уголке недалеко от Москвы, где некогда жили многие представители творческой интеллигенции. Тут проходили первые пробы и репетиции, создавалась атмосфера семейной дачи — места, где разворачиваются события фильма.

Кстово (Нижегородская область)

Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Осенью 1993-го съемочная группа переехала под Нижний Новгород, в город Кстово. Здесь снимались загородные пейзажи, дачные эпизоды и кадры на реке. Неспешный ритм провинциальной местности помог передать ощущение уюта и тишины перед надвигающейся бурей.

Зеленый Город (дача Бердникова)

Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Дача, где живет семья Котовых, находится в местечке Зеленый Город. На момент съемок дом принадлежал бывшему мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Бердникову. 

Города и места, где снимали «Утомленные солнцем 2: Предстояние»

После триумфа фильма Михалков решает снять продолжение. Съемки картины «Утомленные солнцем 2: Предстояние» начались в середине 2000-х и частично проходили в тех же краях, что и съемки первой части. Но теперь вместо тишины дачи в кадре слышен грохот войны.

Павловский район (Нижегородская область)

Кадр из фильма Утомленные солнцем 2: Предстояние
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние»

В 2005 году съемочная группа разместилась в Павловском районе Нижегородской области. Здесь Михалков уже чувствовал себя как дома — в этих местах он когда-то снимал «Сибирского цирюльника», а позже построил усадьбу около деревни Щепачихи. Природа, поля и изгибы рек Нижегородского края стали фоном для съемок военных сцен.

Деревня Поляны

Кадр из фильма Утомленные солнцем 2: Предстояние
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние»

Одна из ключевых площадок «Предстояния» — деревня Поляны, расположенная неподалеку от Горбатова. Здесь для фильма воссоздали белорусскую деревню времен Великой Отечественной войны. Построили амбар, дощатые заборы, состарили дома, а улицы заполнили техникой и актерами в немецкой форме. Местные жители вспоминают, что съемки выглядели так реалистично, будто война вернулась на их улицы.

Города и места, где снимали «Утомленные солнцем 2: Цитадель»

Финальная часть трилогии — «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — стала одной из самых масштабных и затратных в истории российского кино. Съемки вновь проходили в Нижегородской области.

Окрестности деревни Низково

Кадр из фильма Утомленные солнцем 2: Цитадель
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель»

Здесь, неподалеку от Низково, была построена грандиозная декорация. Речь о цитадели — массивной крепости, которую по сюжету картины штурмуют советские солдаты. Сооружение возвели из дерева и штукатурки, а затем частично уничтожили в финальной сцене. Взрывы были настолько мощными, что дома в близлежащем Горбатове содрогались от грохота. 

Руины цитадели сегодня

Кадр из фильма Утомленные солнцем 2: Цитадель
Кадр из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель»

На картах это место до сих пор отмечено как «Цитадель — место съемок фильма». Туристы приезжают туда ради пейзажей, от кинопамятника же остались лишь руины.

Интересные факты о трилогии «Утомленные солнцем»

За кулисами «Утомленных солнцем» скрыто немало деталей, которые не менее интересны, чем история на экране.

Кадр из фильма Утомленные солнцем
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

  • Съемки летних сцен проходили при минусовой температуре, а художники вручную мастерили искусственные листья, чтобы создать иллюзию теплого дня.

  • Фильм стал результатом сотрудничества России и Франции: зарубежные продюсеры частично финансировали проект.

  • «Утомленные солнцем» принесли Никите Михалкову «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля.

  • «Предстояние» (2010) и «Цитадель» (2011) снимались в тех же местах, что и первая часть трилогии, но уже с детальным воссозданием масштабных батальных сцен.

  • Во время съемок «Цитадели» мощность взрывов была такой, что звуки доносились за несколько километров, а местные жители сравнивали их с артобстрелом.

  • После успеха трилогии Михалков планировал создать на месте съемок культурно-просветительский центр «Цитадель» с киноакадемией, но проект был заморожен.