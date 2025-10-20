Ричмонд
Театр имени Ленсовета опроверг информацию о завершении Боярским карьеры

В учреждении назвали такие заявления враньем
Михаил Боярский
Михаил БоярскийИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Информация о завершении театральной карьеры Михаилом Боярским не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в петербургском Театре имени Ленсовета, где служит артист.

«Вранье», — сказали ТАСС в театре в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в нескольких Telegram-каналах сообщения о завершении Боярским карьеры.

Боярский является приглашенным артистом Театра имени Ленсовета. На его сцене он в настоящее время участвует в двух спектаклях — «Театральный роман» и «Ромео и Джульетта».