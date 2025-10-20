Ричмонд
53-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото без штанов

Голливудская актриса снялась в одном свитере

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу снялась без штанов. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети
Гвинет Пэлтроу / фото: соцсети

53-летняя звезда сидела перед зеркалом в бежевом свитере. При этом актриса не стала надевать юбку или брюки. Пэлтроу была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

В сентябре артистка опубликовала фото, где позировала вместе со своим супругом, продюсером Брэдом Фэлчаком, на пляже. Актриса предстала перед камерой в темно-синем бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость позировала с собранными в хвост волосами и без косметики.

Ранее Гвинет Пэлтроу впервые снялась в рекламе с 21-летней дочерью.