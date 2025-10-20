Ричмонд
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о подготовке актрисы к выписке

Артистка была планово госпитализирована 10 октября
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина готовится к выписке в понедельник после обеда, у нее все благополучно, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца — коронарографию.

«Я еду на выписку. У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем (домой — ред.)», — рассказала дочь актрисы.