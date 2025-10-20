Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о подготовке актрисы к выписке

«Я еду на выписку. У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем (домой — ред.)», — рассказала дочь актрисы.