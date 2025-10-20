Ричмонд
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона выброшенной едой

Звезда «Голодных игр» вспомнила, как однажды голодный Роберт Паттинсон заглянул к ней в гости
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон
Дженнифер Лоуренс и Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лоуренс рассказала о забавном случае, который произошел с ней и ее коллегой по съемкам в фильме «Умри, моя любовь» Робертом Паттинсоном.

Во время интервью в популярной британской телепередаче «Шоу Грэма Нортона» 35-летняя актриса вспомнила, как проголодавшийся Паттинсон неожиданно заглянул к ней в гости во время девичника.

«Ко мне пришли подруги. Мы были в пижамах и смотрели “Маленьких женщин”. Был декабрь», — поведала Лоуренс.

В это время ей позвонил Роберт и сообщил, что находится всего в одном квартале от ее дома. Лоуренс тут же пригласила коллегу к себе.

Паттинсон с порога сказал, что очень голоден, и поинтересовался, есть ли что-нибудь из еды. Но девичник подходил к завершению, а все угощение, которое было на столе, уже оказалось в мусорном ведре.

«Пока он отлучился в туалет, я просто достала еду из мусорки», — рассказала Лоуренс.

Кадр из фильма «Умри, моя любовь»
Кадр из фильма «Умри, моя любовь»

Перекусив, Паттинсон попросил добавки. Звезда «Голодных игр» призналась, что вся еда в доме находится в мусорном ведре. Паттинсона это не смутило. По словам Лоуренс, актер выбрал оттуда остатки и съел.

Дженнифер Лоуренс с улыбкой рассказала, что Роберта всегда хочется опекать, и он вызывает у нее материнские чувства: «Он отличный отец, профессионал, всегда приходит вовремя, но я бы не поверила, что он, например, не забывает надеть пальто».

В фильме режиссера Линн Рэмси «Умри, моя любовь» Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон играют семейную пару, переехавшую в идиллическую сельскую местность. Но после рождения ребенка женщина переживает серьезный кризис. Ее спутник пытается оказать поддержку, но это далеко не всегда получается.

В российский прокат лента выйдет 27 ноября.

Ранее Дженнифер Лоуренс случайно рассекретила имя младшего ребенка.