Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов рассказал, как жена его ограничивает

Актер признался, что не смирился с диетами жены
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба

Актер и комик Юрий Стоянов рассказал в беседе с aif.ru, что жена ограничивает его в питании.

«Нет, конечно. С этим нельзя смириться. Что значит “диета”, что значит “худеть”? Это просто есть невкусно. Как с этим можно смириться?» — поделился артист.

Стоянов отметил, что позволяет себе выпить кофе с сахаром. Сложнее всего ему было отказаться от черного хлеба. Юморист считает, что ограничения могут только ухудшить проблемы с питанием.

«Слово “нельзя” всегда играет трагическую роль. Я бы, может, и не ел все эти оливье. Но вот как только тебе говорят, что нельзя, ты думаешь: а как мне теперь жить без них? И неважно, что последние два года ты салаты в принципе не ел», — рассказал актер.

Ранее Юрий Стоянов раскрыл свой райдер.