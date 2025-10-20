Юрий Стоянов рассказал, как жена его ограничивает

«Слово “нельзя” всегда играет трагическую роль. Я бы, может, и не ел все эти оливье. Но вот как только тебе говорят, что нельзя, ты думаешь: а как мне теперь жить без них? И неважно, что последние два года ты салаты в принципе не ел», — рассказал актер.