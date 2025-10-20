Ричмонд
Объявлен фильм закрытия фестиваля «Послание к человеку»

Ранее картина была отмечена призом Каннского кинофестиваля
Кадр из фильма «Сират»
Кадр из фильма «Сират»

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил фильм закрытия. Как рассказала пресс-служба смотра, фестиваль в Санкт-Петербурге закроет фильм Оливера Лаше «Сират» — обладатель Приза жюри Каннского кинофестиваля.

Главный герой фильма Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне.

«Это кино высокой интенсивности говорит о единении, участии, сострадании и предлагает зрителям убедительную метафору положения человека в сегодняшнем мире», — рассказывают организаторы.

Для галисийского режиссера Оливера Лаше проект стал четвертой режиссерской работой, успешно представленной в Каннах. До этого его фильм «Все вы капитаны» получил приз ФИПРЕССИ, картина «Мимозы» удостоилась Гран-при Недели критики, а картина «И придет огонь» — приза жюри «Особый взгляд».

Показы фильма состоятся 24 октября в 16:00 в кинотеатре «Аврора» и 25 октября в 20:30 в Большом зале киноцентра «Дом кино».

Торжественная церемония закрытия 35-го МКФ «Послание к человеку» пройдет 24 октября на Новой сцене Александринского театра. Победителям конкурсных программ фестиваля вручат девять наград, включая главный приз — Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм.