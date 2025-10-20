Объявлен фильм закрытия фестиваля «Послание к человеку»

Для галисийского режиссера Оливера Лаше проект стал четвертой режиссерской работой, успешно представленной в Каннах. До этого его фильм «Все вы капитаны» получил приз ФИПРЕССИ, картина «Мимозы» удостоилась Гран-при Недели критики, а картина «И придет огонь» — приза жюри «Особый взгляд».