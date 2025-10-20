Сценарист Золотарев объяснил, почему ИИ не заменит драматургов

«Мы биологически так заточены, что, когда мы смотрим на лицо человека, любые изменения в его мимике, мы видим и чувствуем подсознательно. По этой причине, когда мы смотрим короткие видео, сделанные нейросетями, вопросов не возникает. Когда речь идет про длинный фильм, мы начинаем испытывать неловкость уже через полторы-две минуты, потому что подсознание говорит нам: “это фейк”», — отметил собеседник агентства. Золотарев добавил, что ИИ быстро «заполнит» рынок анимации, однако полноценная передача опыта через кино произойдет позже по мере развития и комбинирования технологий.