Сценарист Золотарев объяснил, почему ИИ не заменит драматургов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/ Нейросети не способны писать полноценные сценарии, поскольку драматургия не подчиняется теории и строгим правилам. Таким мнением в интервью ТАСС поделился киносценарист Андрей Золотарев, известный по проектам «Лед», «Тренер», «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«ИИ не может заниматься драматургией. Нейросеть компилирует, и ей нужны правила, чтобы существовать. В драматургии правил нет. Теории, которая объясняла бы, как писать, не существует, есть только та, которая позволяет ретроспективно оценивать уже готовый текст», — пояснил Золотарев.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект может лишь имитировать писателя, но не заменить живого автора в создании историй.
«Акт творения не под властью теории, он не является наукой. Из-за этого нейросети очень сложно встать на позицию автора. Она всего лишь имитирует писателя», — отметил сценарист.
Говоря о кинопроизводстве, Золотарев заметил, что применение нейросетевого контента в кино и видеопроизводстве сталкивается с биологическими особенностями человека.
«Мы биологически так заточены, что, когда мы смотрим на лицо человека, любые изменения в его мимике, мы видим и чувствуем подсознательно. По этой причине, когда мы смотрим короткие видео, сделанные нейросетями, вопросов не возникает. Когда речь идет про длинный фильм, мы начинаем испытывать неловкость уже через полторы-две минуты, потому что подсознание говорит нам: “это фейк”», — отметил собеседник агентства. Золотарев добавил, что ИИ быстро «заполнит» рынок анимации, однако полноценная передача опыта через кино произойдет позже по мере развития и комбинирования технологий.