Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» состоится 27 ноября

Мероприятие пройдет в «Мастерской “12” Никиты Михалкова»
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится 27 ноября в «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Об этом ТАСС рассказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ и инициатор премии Никита Михалков.

«Первая церемония состоится в нашей “Мастерской “12” Никиты Михалкова” 27 ноября 2025 года», — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что вручение премии запланировано на 24 ноября.

Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация — $250 тыс.

Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».