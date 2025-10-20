Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» состоится 27 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится 27 ноября в «Мастерской “12” Никиты Михалкова». Об этом ТАСС рассказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ и инициатор премии Никита Михалков.
«Первая церемония состоится в нашей “Мастерской “12” Никиты Михалкова” 27 ноября 2025 года», — сказал режиссер.
Ранее сообщалось, что вручение премии запланировано на 24 ноября.
Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».