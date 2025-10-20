Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Уэнздэй» вышла в свет в металлическом корсете на голое тело

Дженна Ортега удивила публику необычным нарядом
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

23-летняя Дженна Ортега в необычном образе посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Музея киноакадемии. Мероприятие состоялось в ночь на 19 октября в Лос-Анджелесе.

Наряд звезды сериала «Уэнздей» состоял из юбки в пол шоколадного оттенка и скульптурного топа, который полностью открывал спину. Выполненный из металла, футуристический топ напоминает лист дерева и одновременно рыцарские доспехи, что подчеркивает как силу, так и женственность актрисы.

Наряд Ортега дополнила серебряными кольцами и сережками.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

В макияже исполнительница осталась верна себе. Насыщенный цвет губной помады рифмуется с цветом юбки, а выразительные стрелки на глазах напоминают о готическом образе ее героини Уэнздей Аддамс.

Гала-вечер Музея киноакадемии — ежегодное мероприятие, на котором проводится сбор средств в поддержку деятельности музея. В 2025 году мероприятие посетили Пенелопа Крус, Деми МурСидни Суини, Ева Лонгория и другие звезды.

Ранее Дженна Ортега повторила образ героини фильма «Смерть ей к лицу».