Звезда «Уэнздэй» вышла в свет в металлическом корсете на голое тело

23-летняя Дженна Ортега в необычном образе посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Музея киноакадемии. Мероприятие состоялось в ночь на 19 октября в Лос-Анджелесе.
Наряд звезды сериала «Уэнздей» состоял из юбки в пол шоколадного оттенка и скульптурного топа, который полностью открывал спину. Выполненный из металла, футуристический топ напоминает лист дерева и одновременно рыцарские доспехи, что подчеркивает как силу, так и женственность актрисы.
Наряд Ортега дополнила серебряными кольцами и сережками.
В макияже исполнительница осталась верна себе. Насыщенный цвет губной помады рифмуется с цветом юбки, а выразительные стрелки на глазах напоминают о готическом образе ее героини Уэнздей Аддамс.
Гала-вечер Музея киноакадемии — ежегодное мероприятие, на котором проводится сбор средств в поддержку деятельности музея. В 2025 году мероприятие посетили Пенелопа Крус, Деми Мур, Сидни Суини, Ева Лонгория и другие звезды.
