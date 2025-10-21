От Ортеги в металле до Кардашьян под вуалью: звезды в роскошных нарядах на гала-вечере

В ночь на 19 октября в Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер Музея киноакадемии (Academy Museum Gala). Ежегодный прием, собирающий не только самых именитых, но и самых нарядных звезд, состоялся в пятый раз. Цель мероприятия — сбор средств для поддержки музейных выставок и образовательных программ.
Среди гостей вечера были Пенелопа Крус, Деми Мур, Сидни Суини, Ева Лонгория, Наоми Уоттс, Майки Мэдисон, Селена Гомес с мужем, Эль Фаннинг, Адам Сэндлер, Мартин Скорсезе, Дуэйн Джонсон, Кирстен Данст, Джордж Клуни, Маколей Калкин и многие другие знаменитости.
На красной дорожке звезды демонстрировали точеные фигуры и роскошные наряды от легендарных модных домов. Деми Мур появилась на публике в элегантном платье насыщенного винного цвета и поразила поклонников великолепной формой. Эль Фаннинг предпочла платье-футболку с яркими оранжевыми перьями, звезда «Аноры» Майки Мэдисон вышла в свет в прозрачном платье с вышивкой, а Селена Гомес, пришедшая на мероприятие в компании своего мужа Бенни Бланко, — в роскошном бархатном наряде.
Но больше всех удивили своими необычными образами звезда «Уэнздей» Дженна Ортега, которая появилась на публике в металлическом топе-корсете на голое тело, и Ким Кардашьян с вуалью, полностью закрывающей голову, и массивным ожерельем на шее.
Музей киноакадемии был открыт в 2021 году в Лос-Анджелесе. Огромная коллекция располагается в шестиэтажном здании и насчитывает более 140 тысяч фильмов, около 10 миллионов фотографий, тысячи афиш, эскизов, а также костюмы и реквизит из разных фильмов.