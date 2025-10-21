От Ортеги в металле до Кардашьян под вуалью: звезды в роскошных нарядах на гала-вечере

На красной дорожке звезды демонстрировали точеные фигуры и роскошные наряды от легендарных модных домов. Деми Мур появилась на публике в элегантном платье насыщенного винного цвета и поразила поклонников великолепной формой. Эль Фаннинг предпочла платье-футболку с яркими оранжевыми перьями, звезда «Аноры» Майки Мэдисон вышла в свет в прозрачном платье с вышивкой, а Селена Гомес, пришедшая на мероприятие в компании своего мужа Бенни Бланко, — в роскошном бархатном наряде.