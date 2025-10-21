Ричмонд
От Ортеги в металле до Кардашьян под вуалью: звезды в роскошных нарядах на гала-вечере

Целый парад знаменитостей – от Селены Гомес с мужем и Хейли Бибер до Деми Мур и всех звезд Голливуда – побывали на гала-вечере Музея киноакадемии в 2025 году. Смотрите, как это было, в фоторепортаже Кино Mail
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

В ночь на 19 октября в Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер Музея киноакадемии (Academy Museum Gala). Ежегодный прием, собирающий не только самых именитых, но и самых нарядных звезд, состоялся в пятый раз. Цель мероприятия — сбор средств для поддержки музейных выставок и образовательных программ.

Среди гостей вечера были Пенелопа Крус, Деми Мур, Сидни Суини, Ева Лонгория, Наоми Уоттс, Майки Мэдисон, Селена Гомес с мужем, Эль Фаннинг, Адам Сэндлер, Мартин Скорсезе, Дуэйн Джонсон, Кирстен Данст, Джордж Клуни, Маколей Калкин и многие другие знаменитости.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru
Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru
Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru

На красной дорожке звезды демонстрировали точеные фигуры и роскошные наряды от легендарных модных домов. Деми Мур появилась на публике в элегантном платье насыщенного винного цвета и поразила поклонников великолепной формой. Эль Фаннинг предпочла платье-футболку с яркими оранжевыми перьями, звезда «Аноры» Майки Мэдисон вышла в свет в прозрачном платье с вышивкой, а Селена Гомес, пришедшая на мероприятие в компании своего мужа Бенни Бланко, — в роскошном бархатном наряде.

Но больше всех удивили своими необычными образами звезда «Уэнздей» Дженна Ортега, которая появилась на публике в металлическом топе-корсете на голое тело, и Ким Кардашьян с вуалью, полностью закрывающей голову, и массивным ожерельем на шее.

Ким Кардашьян
Ким КардашьянИсточник: Legion-Media.ru
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru
Мартин Скорсезе и его дочь Франческа Скорсезе
Мартин Скорсезе и его дочь Франческа СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru
Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media.ru
Майки Мэдисон
Майки МэдисонИсточник: Legion-Media.ru
Дуэйн Джонсон
Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru
Джефф Голдблюм
Джефф ГолдблюмИсточник: Legion-Media.ru
Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни БланкоИсточник: Legion-Media
Хейли Бибер
Хейли БиберИсточник: Legion-Media
Маколей Калкин и Бренда Сонг
Маколей Калкин и Бренда СонгИсточник: Legion-Media
Адам Сэндлер с Джеки Сэндлер
Адам Сэндлер с Джеки СэндлерИсточник: Legion-Media.ru
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен УайтИсточник: Legion-Media.ru
Кирстен Данст
Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru
Наоми Уоттс
Наоми УоттсИсточник: Legion-Media.ru
Чарли Ханнэм
Чарли ХаннэмИсточник: Legion-Media
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Музей киноакадемии был открыт в 2021 году в Лос-Анджелесе. Огромная коллекция располагается в шестиэтажном здании и насчитывает более 140 тысяч фильмов, около 10 миллионов фотографий, тысячи афиш, эскизов, а также костюмы и реквизит из разных фильмов.