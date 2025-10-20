Ричмонд
Семья уехавшего из России актера Семена Трескунова открестилась от него

Mash: семья уехавшего актера Трескунова отказалась оплачивать его долги
Семен Трескунов
Семен Трескунов

Семья актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом), известного по роли в сериале «Ивановы-Ивановы», отказалась оплачивать его долги и заявила, что не собирается иметь с ним дел. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, после переезда в Барселону у артиста образовались накопленные счета почти на 200 тыс. рублей. Из них около 70 тысяч составили долги за коммунальные услуги, не оплаченные с 2021 года, а еще 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах.

В результате разбираться с долгами актера теперь приходится его родственникам.

Трескунов начал сниматься в кино в 12 лет, дебютировав в фильме «Аварийное состояние», а затем участвовал в проектах «Мамы», «Частное пионерское», «Светофор» и «Гранд».

Ранее суд огласил приговор по делу Семена Трескунова.