Семья уехавшего из России актера Семена Трескунова открестилась от него

По данным источника, после переезда в Барселону у артиста образовались накопленные счета почти на 200 тыс. рублей. Из них около 70 тысяч составили долги за коммунальные услуги, не оплаченные с 2021 года, а еще 90 тысяч — штраф за нарушение закона об иноагентах.