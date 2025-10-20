62-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
62-летняя знаменитость посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бордовом макси-платье с глубоким декольте. Артистка добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с красными тенями, черными стрелками и розовой помадой.
Среди гостей мероприятия также были Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.
Ранее Деми Мур вернула свой образ 30-летней давности.