62-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса посетила гала-вечер Музея киноакадемии

Голливудская актриса Деми Мур показала фигуру в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Reuters

62-летняя знаменитость посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в бордовом макси-платье с глубоким декольте. Артистка добавила к образу серьги с бриллиантами, колье и кольцо. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с красными тенями, черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.

Ранее Деми Мур вернула свой образ 30-летней давности.