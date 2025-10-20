Дочь Моники Беллуччи снялась в «голой» юбке для глянца

21-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска китайского журнала L'officiel. На обложке модель предстала в белой блузе с вышивкой на рукавах и кружевной полупрозрачной юбке. Образ манекенщицы дополнили серьги и разноцветная сумка Dior. Визажисты сделали знаменитости макияж с бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.