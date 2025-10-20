Ричмонд
Дочь Моники Беллуччи снялась в «голой» юбке для глянца

Дева Кассель стала лицом нового выпуска китайского журнала L'officiel

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, показала фигуру в «голой» юбке. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дева Кассель / фото: соцсети
Дева Кассель / фото: соцсети

21-летняя знаменитость стала лицом нового выпуска китайского журнала L'officiel. На обложке модель предстала в белой блузе с вышивкой на рукавах и кружевной полупрозрачной юбке. Образ манекенщицы дополнили серьги и разноцветная сумка Dior. Визажисты сделали знаменитости макияж с бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.

Дочь актеров активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, девушка снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Ранее Дева Кассель в корсетном платье дефилировала на показе в Версале.