Сценарист Золотарев уверен в переиздании «Трудно быть богом» после выхода сериала

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сценарист Андрей Золотарев, написавший сценарий для экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», выразил уверенность, что выход сериала приведет к переизданию оригинального произведения.
«После выхода фильмов издательства часто переиздают книги, растет интерес. Я уверен, что и “Трудно быть богом” переиздадут», — сказал он в интервью ТАСС.
Сценарист отметил, что хотя создатели не делают повышение интереса к повести основной задачей, это является «приятным побочным эффектом» кино.
«Мы очень надеемся, что этот проект заставит людей вернуться к повести», — добавил он.
Золотарев также сообщил, что появится в сериале в эпизодической роли, камео.
«В основном я езжу на площадку, поскольку в “Трудно быть богом” я появлюсь в кадре, у меня будет камео», — сказал Золотарев. Проводя параллель с предыдущим опытом участия в кинопроектах, сценарист отметил, что камео в сериале станет для него первым, не связанным с образом журналиста.
О сериале
«Трудно быть богом» — восьмисерийный проект совместного производства «НМГ студии» и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, сейчас они продолжаются в Москве в кинопарке «Москино». Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций.
Роли в сериале исполнят Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Федор Лавров, а также сербский актер Александар Радойичич и другие артисты, имена которых пока не разглашаются. Режиссер картины — Дмитрий Тюрин.