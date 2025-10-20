Сценарист Золотарев уверен в переиздании «Трудно быть богом» после выхода сериала

«В основном я езжу на площадку, поскольку в “Трудно быть богом” я появлюсь в кадре, у меня будет камео», — сказал Золотарев. Проводя параллель с предыдущим опытом участия в кинопроектах, сценарист отметил, что камео в сериале станет для него первым, не связанным с образом журналиста.