Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Работу над сценарием фильма «Приключения старика Хоттабыча» завершили

Главную роль в картине исполнит Федор Бондарчук
Федор Бондарчук на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Работа над сценарием фильма Никиты Власова «Приключения старика Хоттабыча» с Федором Бондарчуком в главной роли завершена, сообщил в интервью ТАСС сценарист проекта Андрей Золотарев. По его словам, проект уже готов к съемкам.

«Из того, чем я могу поделиться — работа над фильмом “Приключения старика Хоттабыча”. Мы закончили сценарий, сейчас занимаемся правками, мы уже готовы к съемкам», — отметил сценарист. Золотарев высоко оценил работу с режиссером картины.

«У нас невероятный режиссер Никита Власов. Я очень люблю, когда у режиссера много энергии. Никита как раз такой. Работать с ним одно удовольствие», — заключил сценарист.

Ранее на питчинге Фонда кино, который проходил в ТАСС, Бондарчук отметил, что картина не является ремейком, а представляет собой современное прочтение советского фильма и произведения Лазаря Лагина. По словам продюсера, права на экранизацию были приобретены два года назад. Для съемок ленты рассматриваются такие направления, как Москва, Саудовская Аравия, Иран, Марокко, Перу и Узбекистан.

По сюжету, московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч (Федор Бондарчук). Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Школьник проникается проблемами джинна и оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого человека. Пытаясь разрушить этот брак и освободить Хоттабыча, Володя и его друзья отправляются в приключение.