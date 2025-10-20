Работу над сценарием фильма «Приключения старика Хоттабыча» завершили

По сюжету, московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч (Федор Бондарчук). Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Школьник проникается проблемами джинна и оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого человека. Пытаясь разрушить этот брак и освободить Хоттабыча, Володя и его друзья отправляются в приключение.