Михалков: западный кинематограф теряет свое положение из-за утраты человечности

«На мой взгляд, западный кинематограф, который всегда был лидером, на сегодняшний день теряет свое положение именно за счет того, что себя изжил процесс поиска смысла. Когда человек снимает картину о том, как женщина живет с автомобилем, это значит, что творца уже перестало волновать все остальное, что является человеческим, он уже ищет там, где человеческого мало. Любое искривление, оно всегда поначалу интересно, как окно Овертона», — сказал Михалков.