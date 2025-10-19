Звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в сияющем платье с глубоким декольте

50-летняя Лонгория посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса предпочла для закрытого мероприятия нежно-розовое макси-платье с глубоким декольте и вырезами, украшенное пайетками.