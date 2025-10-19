Звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в сияющем платье с глубоким декольте

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория появилась на публике в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
50-летняя Лонгория посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Актриса предпочла для закрытого мероприятия нежно-розовое макси-платье с глубоким декольте и вырезами, украшенное пайетками.
Артистка дополнила наряд серьгами, кольцом и колье. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.
Среди гостей мероприятия также были Ким Кардашьян, Деми Мур, Хейли Бибер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Кендалл Дженнер и другие звезды.
На этом же мероприятии Ким Кардашьян появилась в пугающем образе.