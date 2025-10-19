58-летняя Рената Литвинова снялась обнаженной в ванне

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась обнаженной. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
58-летняя Литвинова предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванне.
«Каникулы перед гастролями», — подписала пост знаменитость.
На днях Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу. Звезда отдыхала в оздоровительной клинике в Испании, где проходит разные процедуры. Артистка решилась зайти в снежную кабину после сауны и поделилась кадрами с подписчиками.