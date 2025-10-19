Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

58-летняя Рената Литвинова снялась обнаженной в ванне

Актриса Рената Литвинова выложила фото без одежды
58-летняя Рената Литвинова снялась обнаженной
58-летняя Рената Литвинова снялась обнаженнойИсточник: www_gazeta_ru

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась обнаженной. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

58-летняя Литвинова предстала перед камерой без одежды, она надела только черные солнцезащитные очки Balenciaga и массивные серьги. Актриса сидела с уложенными волосами и макияжем с красной помадой в ванне.

«Каникулы перед гастролями», — подписала пост знаменитость.

На днях Рената Литвинова снялась в купальнике в снегу. Звезда отдыхала в оздоровительной клинике в Испании, где проходит разные процедуры. Артистка решилась зайти в снежную кабину после сауны и поделилась кадрами с подписчиками.