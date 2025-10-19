Бывшего партнера Павла Деревянко судят за мошенничество с криптовложениями

Материалы дела поступили в Пресненский суд летом и рассматриваются публично. По версии следствия, обвиняемый склонял инвесторов доводить вложения до максимума, а в отношении одного потерпевшего высказывал угрозы, из-за чего был помещен под стражу. Суд уже признал недействительной одну из фиктивных сделок, заключенную с Деревянко, и установил его статус потерпевшего.