Бывшего партнера Павла Деревянко судят за мошенничество с криптовложениями

В Москве начался суд по делу криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвинили в четырех эпизодах мошенничества на сумму около 400 млн рублей. Среди потерпевших — актер Павел Деревянко, с которым обвиняемый вел совместный бизнес, отметил ТАСС.
По материалам дела, Мулузян частично признал вину и заявляет, что возмещает ущерб.
Материалы дела поступили в Пресненский суд летом и рассматриваются публично. По версии следствия, обвиняемый склонял инвесторов доводить вложения до максимума, а в отношении одного потерпевшего высказывал угрозы, из-за чего был помещен под стражу. Суд уже признал недействительной одну из фиктивных сделок, заключенную с Деревянко, и установил его статус потерпевшего.
Расследование началось после заявления Деревянко, вложившего в проект «Бии Соул» более 257 млн рублей. Позже выяснилось, что по аналогичной схеме пострадали и другие инвесторы, включая режиссера Марюса Вайсберга, спортсмена Алексея Семыкина и семейную пару из Москвы. Следствие считает, что Мулузян создавал видимость криптовложений, фактически выводя деньги.