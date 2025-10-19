Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего партнера Павла Деревянко судят за мошенничество с криптовложениями

Криптоинвестора, работавшего с актером Деревянко, обвинили в хищении 400 млн
Павел Деревянко в сериале «Три сестры»
Павел Деревянко в сериале «Три сестры»

В Москве начался суд по делу криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвинили в четырех эпизодах мошенничества на сумму около 400 млн рублей. Среди потерпевших — актер Павел Деревянко, с которым обвиняемый вел совместный бизнес, отметил ТАСС.

По материалам дела, Мулузян частично признал вину и заявляет, что возмещает ущерб.

Материалы дела поступили в Пресненский суд летом и рассматриваются публично. По версии следствия, обвиняемый склонял инвесторов доводить вложения до максимума, а в отношении одного потерпевшего высказывал угрозы, из-за чего был помещен под стражу. Суд уже признал недействительной одну из фиктивных сделок, заключенную с Деревянко, и установил его статус потерпевшего.

Расследование началось после заявления Деревянко, вложившего в проект «Бии Соул» более 257 млн рублей. Позже выяснилось, что по аналогичной схеме пострадали и другие инвесторы, включая режиссера Марюса Вайсберга, спортсмена Алексея Семыкина и семейную пару из Москвы. Следствие считает, что Мулузян создавал видимость криптовложений, фактически выводя деньги.