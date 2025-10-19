Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли показала татуировки в платье с открытой спиной

Знаменитость вышла в свет в открывающем спину платье
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала татуировки в платье с открытой спиной. Фото опубликованы на сайте People.

50-летняя Джоли посетила премьеру своего нового фильма «Кутюр», которая прошла 18 октября в Риме.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса вышла на красную дорожку в черном платье-миди с вырезом на спине, капроновых колготках и лаковых туфлях на каблуках в тон. Она также надела массивные серьги.

Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

В сентябре Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках.