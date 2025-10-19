Анджелина Джоли показала татуировки в платье с открытой спиной

Голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала татуировки в платье с открытой спиной. Фото опубликованы на сайте People.
50-летняя Джоли посетила премьеру своего нового фильма «Кутюр», которая прошла 18 октября в Риме.
Актриса вышла на красную дорожку в черном платье-миди с вырезом на спине, капроновых колготках и лаковых туфлях на каблуках в тон. Она также надела массивные серьги.
Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.
В сентябре Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и туфлях на каблуках.